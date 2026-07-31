به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر جمعه در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به حمله مشترک آمریکا و سعودی به پایگاههای حشدالشعبی عراق، این اقدام را به شدت محکوم کرد و اظهار کرد: این حمله ناجوانمردانه که به شهادت و مجروح شدن جمعی از نیروهای حشدالشعبی انجامید، جنایتی آشکار علیه نیرویی است که در سختترین روزهای هجوم داعش، سد مستحکمی در برابر تروریسم تکفیری بود.
وی با بیان اینکه حشدالشعبی با تقدیم شهدای فراوان نقش تعیینکنندهای در نابودی جریانهای تروریستی ایفا کرده است، افزود: این نیروی مؤمن، ولایی و مردمی در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید امت اسلام نیز حضوری اثرگذار داشت و همین مسئله خشم محور عبری غربی وهابی را برانگیخت.
امام جمعه قم تصریح کرد: انتظار میرود دولت عراق با جدیت از نیروهای حشدالشعبی در برابر جنایتکاران خارجی و منافقان مزدور داخلی حمایت کند و اجازه ندهد دشمنان امنیت و ثبات عراق، اهداف خود را دنبال کنند.
وی همچنین شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را که پس از انجام مأموریت موفق علیه پایگاه آمریکا در منطقه، هنگام بازگشت بر فراز خلیج فارس هدف حمله دشمن قرار گرفت، تسلیت گفت و یاد و خاطره آیتالله شیخ فضلالله نوری را در سالروز شهادتش گرامی داشت و ایستادگی وی بر موضع مشروطه مشروعه را نمونهای از مقاومت در برابر نفوذ جریانهای غربگرا توصیف کرد.
پیروزی حقیقی با غلبه بر تعصب و خشم آغاز میشود
آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تفسیر آیه ۲۸ سوره مبارکه فتح اظهار کرد: این آیه نباید جدا از فضای آیات پیشین مورد توجه قرار گیرد، زیرا قرآن کریم در کنار بیان نقش اسباب و عوامل ظاهری، از تدبیر فراگیر الهی نیز سخن میگوید.
وی افزود: تعبیر «أرسل رسوله» نشان میدهد که پیامبر اکرم (ص) تنها مدیر یک بحران یا رهبر یک حرکت اجتماعی نیست، بلکه فرستاده خداوند و مأمور اجرای رسالتی الهی است که افق آن بسیار فراتر از رخدادهای مقطعی و شرایط روز قرار دارد.
امام جمعه قم ادامه داد: پذیرش مفاد دشوار صلح حدیبیه، شکیبایی در برابر رفتارهای تحریکآمیز دشمن و مقدم داشتن مصالح رسالت بر احساس پیروزی زودگذر، جلوهای از همین نگاه الهی است.
وی خاطرنشان کرد: از منظر قرآن، پیروزی تنها در غلبه نظامی خلاصه نمیشود، بلکه گاهی جلوگیری از گسترش درگیری، حفظ جان انسانها، شکستن فضای خصومت و فراهم شدن زمینه هدایت و گفتوگو نیز مصداق پیروزی واقعی است.
سعیدی تأکید کرد: مسلمانان جنگطلب نیستند و صلح حدیبیه هرگز به معنای عقبنشینی از رسالت الهی نبود، بلکه شیوهای حکیمانه برای پیشبرد همان رسالت به شمار میرفت که آثار و برکات آن در گذر زمان آشکار شد.
درس بزرگ اربعین، تابآوری در مسیر حق است
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، مهمترین پیام این حرکت عظیم را تابآوری و استقامت دانست و گفت: نهضت عاشورا معیار پیروزی را از پیروزیهای ظاهری فراتر برد و تحقق اهداف الهی و شکستن ساختارهای ظلم را ملاک موفقیت معرفی کرد.
امام جمعه قم افزود: ثمره این نگاه، سقوط حکومت بنیامیه در سالهای بعد، گسترش اسلام، بیداری امت اسلامی و شکلگیری الگویی الهامبخش برای انقلاب اسلامی ایران بود.
وی با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است، اظهار کرد: حضور شبانه مردم در صحنههای مختلف با روحیه استقامت و همچنین حضور میلیونی عاشقان اهلبیت (ع) در راهپیمایی اربعین، جلوهای روشن از همین فرهنگ مقاومت و پایداری است.
رسانه ملی در دو دفاع مقدس اخیر نقش مؤثری ایفا کرد
آیت الله سعیدی در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت نهم مرداد، روز صدا و سیما، از رسانه ملی به عنوان سپاه رسانهای ملت یاد کرد و گفت: عملکرد این رسانه در دو دفاع مقدس اخیر، انعکاس حماسههای ۱۵۰ شب حضور مردم و همچنین پوشش مراسم تشییع رهبر شهید، شایسته تقدیر است.
وی همچنین با اشاره به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل حزبالله لبنان به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظمله، بر استمرار سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مجاهدان لبنان تأکید کرد.
سعیدی در پایان با اشاره به مسئله عفاف و حجاب، بیعفتی و بیحجابی را محصول فرهنگ غرب دانست و اظهار کرد: این پدیده در دوران رضاخان با زور و فشار بر مردم تحمیل شد، اما ملت ایران با الهام از هدایت علما و با نمونههایی همچون قیام مسجد گوهرشاد، در برابر این جریان ایستادگی کرد.
وی تأکید کرد: زنان مسلمان ایرانی با هدایت علما، نیروی انتظامی و دیگر مسئولان از هویت دینی و فرهنگی خود پاسداری میکنند و ملت ایران اجازه نخواهد داد فرهنگ بیحیایی و بیعفتی در جامعه اسلامی گسترش یابد.
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