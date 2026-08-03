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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۳

رایزنی وزیر خارجه عراق و دبیرکل اتحادیه عرب درباره جایگاه قدس

رایزنی وزیر خارجه عراق و دبیرکل اتحادیه عرب درباره جایگاه قدس

وزیر امور خارجه عراق در گفتگویی با دبیرکل اتحادیه عرب، ضمن تأکید بر لزوم تقویت همگرایی میان کشورهای عربی و اسلامی، اهمیت برگزاری کنفرانس آتی «امان» را برای حفاظت از هویت شهر قدس تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «فؤاد حسین» در تماس تلفنی با «نبیل فهمی» دبیر کل جدید اتحادیه عرب، پیرامون ابعاد و ضرورت‌های کنفرانس پیشِ رو در امان ( پایتخت اردن ) که چهارشنبه آتی برگزار می‌شود، رایزنی کرد.

طبق بیانیه وزارت خارجه عراق، محور اصلی این گفتگو، بررسی راهکارهای عملی برای افزایش هماهنگی‌های مشترک در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای بود. در این گفتگو، دو طرف بر نقش کلیدی نتایج این کنفرانس در حمایت از آرمان قدس و حفاظت از اصالت این شهر تأکید کردند.

در بخش دیگری از این رایزنی، وزیر خارجه عراق ضمن تبریک انتخاب نبیل فهمی به این سمت، ابراز امیدواری کرد که این دوره از مسئولیت به تحکیم جایگاه اتحادیه عرب منجر شود.

همچنین موضوع روابط عراق با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بحث قرار گرفت و طرفین بر ضرورت توسعه این مناسبات در جهت تأمین ثبات و منافع جمعی تأکید کردند.

وزیر خارجه عراق در پایان بر لزوم ادامه هماهنگی‌های نزدیک میان بغداد و دبیرخانه اتحادیه عرب تأکید کرد و دبیرکل اتحادیه عرب نیز ضرورت هم‌افزایی برای عبور از بحران‌های بزرگ منطقه را مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 6906840

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