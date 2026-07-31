امام جمعه بندرعباس: مدیران شیوه مدیریت جهادی دوران جنگ را همیشگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده در خطبه های نمازجمعه این هفته بندرعباس افزود: این تجربه نشان می هد اگر عزم و اراده واقعی در کار باشد مسوولان می توانند مشکلات مردم را در کمترین زمان ممکن حل کنند.

وی تصریح کرد: مدیریت جهادی نباید به یک دوره خاص مانند جنگ محدود شود و لازم است به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه دائمی باشد.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه پیاده روی اربعین و اجتماعات شبانه را وجوه مختلف مبارزه با دشمن توصیف و اضافه کرد: می توان این ۲حرکت را نوعی تقسیم کار در جبهه داخلی و خارجی دانست.

حجت الاسلام عبادی زاده یادآور شد: واقعه عاشورا و اربعین نیز مکمل یکدیگر هستند و پیام نهضت حسینی با مناسک اربعین زنده نگه داشته شده است.

خطیب جمعه بندرعباس به زائران اربعین توصیه کرد : از این فرصت برای انتقال پیام مظلومیت مردم ایران، حقایق شهادت رهبر انقلاب و تقویت وحدت امت اسلامی استفاده کرده و مراقب دروغ ها و شایعات دشمن برای اختلاف افکنی ها باشند.

حجت الاسلام عبادی زاده با اشاره به در پیش بودن روز حقوق بشر اسلامی خاطرنشان کرد: این روز با پیشنهاد و ابتکار ایران ایجاد شد تا تصویر درست از حقوق بشر را در مقابل حقوق بشر آمریکایی به جهان معرفی کند.

امام جمعه بندرعباس بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جنگ جهانی دوم که موجب قربانی شدن بیش از ۱۶۰ هزار نفر در کشور ژاپن شد و نیز هزاران جنایت دیگر این کشور را نتیجه نوع نگرش حقوق بشر آمریکایی دانست.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به اقدامات دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: هدف قرار دادن پل ها و آب شیرین کن ها برای آزمودن آستانه صبر و تحمل مردم ایران است و به همین دلیل رزمندگان اسلام و تصمیم گیران، باید به این تجاوزات پاسخ قاطع و کوبنده بدهند.