تصادف ۲ پراید در جاده چالوس ۶ مصدوم برجای گذاشت

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر از وقوع یک سانحه رانندگی در جاده قدیم چالوس ـ مرزن‌آباد خبر داد و افزود: ساعت ۱۷:۰۵ روز جمعه، برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی پراید در کیلومتر هفت این محور، محدوده رستوران داش، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر گزارش شد.

فخاری اشرفی تصریح کرد: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات آزادراه به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدومان، دو نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و چهار نفر دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.

وی با اشاره به تداوم عملیات امدادی در منطقه علم‌کوه اظهار کرد: جست‌وجوی کوهنورد ۵۳ ساله عضو گروه کوهنوردی پامیر مشهد که پس از گم کردن مسیر در محدوده «تنگه گلو» به داخل شکاف یخچال طبیعی سقوط کرده است، برای دومین روز متوالی ادامه دارد.

فخاری اشرفی افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد محل سقوط این کوهنورد شناسایی شده و شواهد حاکی از آن است که وی پس از سقوط، به زیر توده‌های یخ و مسیر رودخانه زیر یخچال منتقل شده است.

وی ادامه داد: نیروهای تخصصی امداد و نجات کوهستان با بهره‌گیری از تجهیزات فنی در حال ارزیابی و جست‌وجو هستند، اما به دلیل جریان آب زیر یخچال، قرار گرفتن فرد در زیر توده‌های یخ و شرایط ناپایدار منطقه، تاکنون امکان دسترسی به پیکر وی فراهم نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با تأکید بر اینکه ادامه عملیات منوط به فراهم شدن شرایط ایمن برای نجاتگران است، گفت: تیم‌های عملیاتی همچنان در منطقه حضور دارند و وضعیت محل حادثه را به صورت مستمر پایش می‌کنند.