به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی اظهار کرد: در پی حادثه غرقشدن یک پدر و فرزند ۹ سالهاش در رودخانه خروشان هراز، محدوده آباسک، که روز جمعه دوم مردادماه رخ داد، عملیات جستوجو بلافاصله با حضور نیروهای امدادی آغاز شد و به مدت ۶ روز ادامه یافت.
وی افزود: در دو روز نخست، تیمهای امداد و نجات پایگاههای گزنک و رینه در عملیات جستوجو مشارکت داشتند و از روز چهارم نیز نیروهای آتشنشانی به تیمهای امدادی پیوستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با بیان اینکه این حادثه زمانی رخ داد که پسربچه ۹ ساله در رودخانه دچار غرقشدگی شد، گفت: پدر این کودک برای نجات فرزند خود وارد رودخانه شد اما او نیز گرفتار جریان شدید آب و غرق شد.
فخاری اشرفی ادامه داد: در پنجمین روز عملیات، پیکر کودک ۹ ساله توسط نیروهای امدادی کشف و پس از انتقال، تحویل عوامل انتظامی شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات جستوجو در روز ششم با حضور دو تیم امدادی از پایگاههای گزنک و رینه ادامه یافت و ساعاتی قبل نیز پیکر پدر غرقشده پیدا و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به شدت جریان رودخانههای کوهستانی، از ورود به بستر و حریم رودخانهها خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
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