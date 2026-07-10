غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه جمعه، گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و رانا در محدوده مهربانرود رستمکلا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهیدان لطیفی به محل حادثه اعزام شد و ضمن ایمنسازی صحنه، اقدامات امدادی و خدمات پیشبیمارستانی را به حادثهدیدگان ارائه کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با بیان اینکه این حادثه هشت حادثهدیده داشت، تصریح کرد: در این سانحه شش نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، دو مصدوم با آمبولانس هلالاحمر و چهار مصدوم دیگر با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان خاتمالانبیا(ص) بهشهر منتقل شدند.
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