رسیدگی به معیشت مردم باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به ادامه تفسیر آیات سوره آل‌عمران، اظهار کرد: پس از صبر، یکی از مهم‌ترین صفات متقین «صدق و راستگویی» است و انسان با صادق بودن و همنشینی با راستگویان به مقام تقوا دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه صدق، اساس بنای دین و از برترین منازل سیر و سلوک الهی است، افزود: خداوند متعال مؤمنان را به همراهی با صادقان فراخوانده و فرموده است: «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین». همچنین در آیات قرآن، صدیقان در کنار پیامبران، شهدا و صالحان از برترین بندگان الهی معرفی شده‌اند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: در روز قیامت، صداقت انسان مایه نجات او خواهد بود، در حالی که منافقان به سبب دروغ و نفاق گرفتار عذاب می‌شوند. ایمان بر پایه راستی و صداقت استوار است و نفاق نیز بر دروغ و تکذیب بنا شده و این دو هرگز در یک دل جمع نمی‌شوند.

ماموستا مرادی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) که از امام حسن (ع) نقل شده است، گفت: «صداقت آرامش می‌آورد و دروغ، شک و تردید را به دنبال دارد.» بنابراین مؤمن باید در گفتار، کردار و نیت خود راستگو باشد.

آمریکا در باتلاق سیاست‌های خود گرفتار شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: آمریکا با جنگ‌افروزی، ایجاد ناامنی و حمله به زیرساخت‌ها و ملت‌های منطقه، خود را در شرایط دشواری قرار داده و اکنون تلاش می‌کند با درگیر کردن کشورهای عربی و اسلامی، از این وضعیت خارج شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه افزود: حمله به مردم عراق، زائران امام حسین (ع)، نیروهای حشدالشعبی و ایجاد تنش در منطقه، نه‌تنها دستاوردی برای آمریکا نخواهد داشت، بلکه آتش این اقدامات بیش از همه دامان خود و هم‌پیمانانش را خواهد گرفت.

تأکید بر رسیدگی به معیشت مردم

ماموستا مرادی در پایان با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: در شرایط کنونی، رسیدگی به معیشت مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و نباید از کنترل بازار و تأمین نیازهای مردم غفلت شود

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در این زمینه، خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم و تأمین نیازهای آنان را فراهم کنند تا ملت ایران در شرایط مطلوب‌تری قرار گیرد.