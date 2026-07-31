به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میثم سالاری، امام جمعه موقت بخش رودخانه، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این حماسه عظیم را تداومدهنده حرکت کاروان اسرای کربلا و جابر بن عبدالله انصاری دانست و اظهار داشت: پیادهروی اربعین، یک حماسه تمدنی است که شیعیان و دوستداران اباعبدالله(ع) از هر نژاد و زبانی را به سوی کربلا روانه کرده است.
وی با تبیین ابعاد مختلف این حرکت عظیم، به فرمایشات امام صادق(ع) اشاره کرد و افزود: زیارت امام حسین(ع) علاوه بر ایجاد نشاط معنوی و زدودن غمها، زمینهساز تربیت معنوی زائر و آشنایی با مفاهیم جهاد، شهادت و ظلمستیزی است. اما مهمترین انگیزه، اعلام آمادگی برای نصرت امام است؛ چنانکه در زیارت اربعین میخوانیم: «و نصرتی لکم معده».
امام جمعه موقت بخش رودخانه با بیان اینکه کربلا رزمگاه و اربعین رزمایش است، تأکید کرد: این حرکت عظیم، علاوه بر برکات معنوی، رعب و وحشت را در دل دشمنان انداخته و فلسفه رزمایش، اعلام آمادگی در برابر دشمنان است.
وی با اشاره به همزمانی اربعین امسال با شرایط خاص کشور و تداوم جهاد و مقاومت، خاطرنشان کرد: امسال، حماسه اربعین و مقاومت ملی در جنگ تحمیلی، مکمل یکدیگر هستند و هر دو، مصداق بارز رزمایش عزم و اراده حسینی و ستون فقرات امنیت و تابآوری ملی در شرایط جنگ به شمار میروند.
حجتالاسلام سالاری در ادامه به جاماندگان اربعین نیز توصیه کرد که با حضور در مراسم جاماندگان، اعلام حضور و نصرت خود را به سیدالشهدا(ع) اعلام کنند و گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ إِلَیْنَا سَبِیلًا، فَلْیُبَلِّغْنَا السَّلَامَ»؛ پس سلام ما به حسین(ع) از هر نقطهای به آسمان میرسد.
مقاومت، تنها راه مقابله با استکبار جهانی
امام جمعه موقت بخش رودخانه در خطبه دوم، با اشاره به نامه اخیر دبیرکل و رزمندگان حزبالله به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان، تصریح کرد: رهبر انقلاب در پیام خود تأکید کردند که امروز که ملتهای جهان از ظلم و بیداد آمریکا و صهیونیستها به ستوه آمدهاند، راهی جز مقاومت و جهاد پیش رو ندارند.
وی با تبیین سه نوع مواجهه با دشمن (سازش حداکثری، سازش حداقلی و مقاومت)، اظهار داشت: قرآن کریم هرگونه سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده و فرموده است: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا». همچنین در مواجهه حداقلی نیز خداوند میفرماید که یهود و نصارا هرگز از شما راضی نمیشوند مگر اینکه از آیین آنان پیروی کنید؛ بنابراین، مقاومت، تنها راهکار عاقلانه و شرعی است.
حجتالاسلام سالاری، مقاومت را دارای سه ویژگی دانست و گفت: اولاً مقاومت هزینه دارد، اما دستاوردهای آن صدها برابر هزینههاست؛ نمونه بارز آن، حفظ تمامیت ارضی ایران در چهل و هفت سال اخیر با وجود جنگ هشت ساله و تحریمهاست. ثانیاً مقاومت همواره با موفقیت همراه است و ثالثاً با نصرت الهی قرین خواهد بود، چنانکه قرآن میفرماید: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ».
وی در پایان با گرامیداشت روز صدا و سیما، از مجاهدت خستگیناپذیر اصحاب رسانه در جنگ نرم تقدیر کرد و گفت: دشمن با وجود برتری سختافزاری، از جنگ نرم و رسانه غافل نشده است؛ اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی با وجود حملات متعدد، هیچگاه آنتن خود را قطع نکرده و نشان داده که هم هدف راهبردی دشمن و هم پشتوانه راهبردی ملت است. صیانت از این حلقه قدرت، نیازمند تمایز دقیق میان نقد منصفانه و عملیات تخریبی دشمن است.
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