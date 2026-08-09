«تربیت صامت» در خصوص کودکان چیست؟/ سه دوره ۷ ساله برای تربیت کودک

به گزارش خبرنگار مهر، تربیت فرزندان یکی از بنیادیترین و سرنوشتسازترین مؤلفههای حیات فردی و اجتماعی در فرهنگ ایرانی و اسلامی است. در این منظومه فکری، کودک نه صرفاً موجودی بیولوژیک با نیازهای زیستی محدود، بلکه امانتی الهی و انسانی صاحب استعدادهای بالقوه فراوان شناخته میشود که باید در بستری متعادل، بپروپاید و به رشد همهجانبه دست یابد. سبک زندگی ایرانی و اسلامی توامان بر ریشههای عمیق اخلاقی، سنتهای غنی خانوادگی و تعالیم وحیانی استوار است؛ امری که نه تنها رشد جسمانی و شناختی کودک، بلکه تکامل روحی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی او را مد نظر قرار میدهد.
در نظام تربیتی اسلامی-ایرانی، هدف نهایی تربیت، نیل به شکوفایی فطرت، دستیابی به کرامت انسانی و پرورش نسلی مسئولیتپذیر، متخلق به اخلاق حسنه و کارآمد برای جامعه است. مواجهه با تحولات شتابان جهان معاصر و نفوذ گسترده ابزارهای ارتباطی مدرن، لزوم بازخوانی و بومیسازی الگوهای تربیتی مبتنی بر هویت ایرانی و آموزههای اسلامی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
نقش بنیادین کانون خانواده و الگوی رفتاری والدین
خانواده به عنوان نخستین و حیاتیترین نهاد اجتماعی، هسته مرکزی تکوین شخصیت کودک را تشکیل میدهد. در نگرش اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی، خانه تنها محلی برای زیست فیزیکی نیست، بلکه مکتبی روانشناختی و معنوی است که در آن، خطوط اصلی شاکله رفتاری و روحی فرزند ترسیم میشود.
کودکان بیش از آنکه از گفتار و نصایح مستقیم والدین بیاموزند، از رفتار، عملکرد و واکنشهای عملی آنان الگوبرداری میکنند. اگر محیط خانه مشحون از صداقت، احترام، صبوری و توکل باشد، این فضایل به صورت درونی در وجود کودک نهادینه میشوند.
اسلام بر تکریم کودک و ابراز محبت صریح به او تاکید جدی دارد. ارضای نیازهای عاطفی کودک در خانه، او را از ناهنجاریهای رفتاری در آینده واکسینه کرده و اعتمادبهنفس و عزتنفس بالایی در وی ایجاد میکند.
یکپارچگی در تصمیمگیریها و هماهنگی میان پدر و مادر در شیوه برخورد با کودک، امنیت روانی لازم را برای فرزند فراهم میسازد و از سردرگمی او در تشخیص صواب از خطا جلوگیری مینماید.
مراحل رشد و تربیت از منظر آموزههای دینی
رویکرد اسلامی به تربیت، یک رویکرد مرحلهای و متناسب با اقتضائات سنی و رشد شناختی و عاطفی کودک است. بر اساس روایات معتبر دینی، دوران تربیت کودک به سه دوره هفتساله تقسیم میشود:
دوره سیادت و سیادتپذیری (۷ سال اول): این دوران، عصر بازی، نشاط، آزادیِ جهتدادهشده و دریافت محبت بیدریغ است. در این مرحله، کودک پادشاه خانه است و آموزشها باید کاملاً غیرمستقیم و در قالب بازی، داستان و انس عاطفی صورت پذیرد.
دوره اطاعت و آموزش (۷ سال دوم): در این مرحله، کودک وارد عرصه جامعهپذیری رسمی و یادگیری آموزههای دینی و اخلاقی میشود. در این دوران، انضباطپذیری، آشنایی با تکالیف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی، و آموزش مفاهیم اخلاقی و عبادی با زبان تشویق و لینت اهمیت مییابد.
دوره وزارت و مشورت (۷ سال سوم): در این مرحله که با سنین نوجوان و جوان همزمان است، فرزند به عنوان مشاور و همراه والدین شناخته میشود. تقویت روحیه استقلالطلبی، مسئولیتدهی واقعی، و راهنمایی مشفقانه بدون اعمال کنترلهای افراطی، چارچوب اصلی تربیت در این دوره است.
مؤلفههای کلیدی سبک زندگی ایرانی در پرتو ارزشهای اسلامی
سبک زندگی ایرانی با صبغه دینی، واجد ویژگیهای منحصربهفردی است که پیادهسازی آنها در بستر خانواده، زمینهساز پرورش فرزندانی سالم و متوازن میشود.
پیوند عاطفی با اعضای خانواده گسترده (پدرجده، مادربزرگ، عمو، دایی و...) و صله رحم، حس تعلق اجتماعی، پشتیبانی عاطفی و هویت جمعی را در کودک تقویت میکند.در فرهنگ ایرانی-اسلامی، مرزهای اخلاقی و رعایت حیا در رفتار، گفتار و پوشش، اساس سلامت روانی خانواده و جامعه است. آموزش این مفاهیم متناسب با سن کودک، سلامت روانی او را در برابر آسیبهای اجتماعی تضمین میکند.واگذاری کارهای متناسب با توان کودک در خانه، او را فردی خوداتکا، منظم و پاسخگو بار میآورد و از روحیه مصرفزدگی و تنبلی میکاهد.آشناسازی تدریجی و خوشایند کودک با نماز، قرآن، دعا و مناسک مذهبی (نظیر آیینهای رمضان و محرم) روح او را صفا داده و شاکله اخلاقی پایداری در وی ایجاد میکند.
چالشهای تربیتی در عصر جدید و راهکارهای مواجهه
زندگی در عصر دیجیتال، والدین را با چالشهای پیچیدهای نظیر گسست نسلی، مواجهه با حجم عظیم اطلاعات کنترلنشده، فضای مجازی و نفوذ الگوهای بیگانه روبهرو ساخته است. برای مدیریت این چالشها بر اساس سبک زندگی ایرانی-اسلامی، راهکارهای زیر حیاتی است:
والدین باید خود پیشگام در شناخت فضای مجازی باشند تا بتوانند قانونگذاری عادلانه و نظارت هوشمندانهای بر مصرف رسانهای کودکان اعمال کنند.
ارتقای ارتباطات کلامی در خانواده، بازیهای حرکتی، حضور در طبیعت و فعالیتهای جمعی، وابستگی کودک به نمایشگرها و فضای مجازی را به حداقل میرساند.
در سنین بالاتر، پاسخگویی صبورانه و منطقی به پرسشها و شبهات نوجوانان و ایجاد فضای گفتگوی آزاد در خانه، ماندگاری باورهای دینی و ملی را تضمین میکند.
تربیت کودک در سبک زندگی ایرانی و اسلامی، فرآیندی پویا، تدریجی و همهجانبه است که بستر اصلی آن را عشق، احترام، انضباط و معنویت تشکیل میدهد. والدینی که با بهرهگیری از آموزههای غنی اسلامی و سنتهای والای ایرانی، محیطی امن و سرشار از محبت فراهم میسازند، فرزندانی مقاوم، متخلق، باهوش و مسئولیتپذیر تحویل جامعه خواهند داد. تحقق این هدف والای تربیتی نیازمند هوشمندی والدین در ایجاد تعادل میان حفظ اصالتهای فرهنگی-دینی و پاسخگویی به نیازهای واقعی عصر حاضر است.
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