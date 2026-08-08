بخش هنری مهرواره ملی بچه های مقاومت در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آبسوران صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزییات برگزاری این مهرواره اظهار کرد: بخش هنری این مهرواره در قالب نقاشی و خوشنویسی در چهارمین سال با محوریت اربعین به میزبانی ارومیه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه فراخوان این مهرواره منتشر شده و علاقمندان برای حضور در این مهرواره تا پایان مردادماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند، ادامه داد: علاقمندان ۷ تا پایان ۱۷ سال اعضای کانون و سایر کودکان و نوجوانان در سطح کشور می توانند آثار خود را به مهرواره ارسال کنند.
آبسوران اضافه کرد: در اجرای سیاستهای ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت پیوند میان خانواده، کتاب و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری، در سال جاری پویش ۴ کتاب، ۴ فصل برگزار میشود که این طرح با حضور خانوادهها در این شهرستان آغاز شد و با استقبال خوبی همراه بود.
وی افزود: این برنامه با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی در خانوادهها و بهرهگیری از ظرفیت نشستهای تخصصی و گفتوگوهای خانوادگی برگزار میشود و بر همین اساس کتابهای (پدی پت پت) مناسب گروه سنی نوجوان و کتاب ( خرس کوچولو، مرا به خانهات ببر) مناسب گروه سنی کودک ویژه فصل بهار با شعار (خانواده و کتاب؛ گفتوگو و رشد) برای مطالعه خانوادهها و بحث و بررسی در مراکر فرهنگی- هنری انتخاب شده است.
آبسوران خاطرنشان کرد: شورای خانواده به عنوان یکی از برنامههای مهم کانون در سال جاری با هدف افزایش مشارکت خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این مجموعه در طول سال با اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی، کارگاههای تخصصی و فعالیتهای عمومی، به کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۷ سال خدمات ارائه میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار نفر عضو. کانون پرورش فکری هنری کودکان هستند.
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