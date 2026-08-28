فرماندار کرمانشاه: شهدا چشم و چراغ ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین شامگاه جمعه همزمان با سفر به بخش ماهیدشت و افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی، با حضور در یادمان شهدای گمنام شهر رباط، ضمن نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.

فرماندار کرمانشاه در ادامه با حضور در منزل شهید سعید علیپور، با پدر و مادر این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، از صبر و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور اظهار کرد: شهدا چشم و چراغ ملت هستند و هر آنچه در نظام جمهوری اسلامی در اختیار داریم باید در مسیر خدمت به خانواده‌های شهدا به کار گرفته شود.

مبین افزود: شهید سعید علیپور که سابقه همکاری با بخشداری ماهیدشت را نیز داشته است، در جریان حملات تروریستی مزدوران آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و امروز متعلق به همه ملت ایران است.

وی با تسلیت شهادت این جوان مرزبان به خانواده شهید علیپور خاطرنشان کرد: خون پاک شهدا درسی برای ادامه مسیر عزت، استقلال و سربلندی کشور است و باید راه این عزیزان با خدمت صادقانه و مسئولیت‌پذیری ادامه پیدا کند.

فرماندار کرمانشاه همچنین با اشاره به حملات اخیر دشمن در ماه مبارک رمضان، این اقدامات را ناجوانمردانه دانست و گفت: رژیم‌هایی که مدعی دموکراسی هستند، با حمایت هم‌پیمانان خود به مردم بی‌گناه و نیروهای مسلح کشورمان تعرض کردند که شهادت عزیزانی همچون شهید علیپور حاصل این تهاجم نابرابر است.