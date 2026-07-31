تکواندوی البرز صاحب میزبانی لیگ کشور

کوروش رجلی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو و نایب‌رئیس هیئت تکواندو استان البرز، در حاشیه برگزاری مسابقات لیگ نوجوانان کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان البرز میزبان رقابت‌های لیگ دسته یک و لیگ برتر نوجوانان کشور شده است؛ میزبانی مهمی که پس از هماهنگی‌ها و جلسات برگزار شده با مسئولان فدراسیون تکواندو و با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در استان محقق شد.

وی با اشاره به فشردگی تقویم مسابقات لیگ‌های کشور افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، شرایط لازم برای برگزاری بخشی از مسابقات لیگ در خانه تکواندوی البرز فراهم شده و رقابت‌های لیگ دسته یک و لیگ برتر نوجوانان به ترتیب اولویت در این استان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو با قدردانی از حمایت مسئولان استانی گفت: تحقق این میزبانی نتیجه همراهی استاندار البرز، مدیرکل ورزش و جوانان استان، هیئت تکواندو و مجموعه مدیرانی است که در سال‌های گذشته برای ایجاد و توسعه خانه تکواندو تلاش کردند.

رجلی همچنین نقش رسانه‌ها در پیشرفت تکواندوی البرز را مؤثر دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها همواره در رشد و معرفی ظرفیت‌های تکواندوی استان نقش مهمی داشته‌اند و امروز ثمره آن حمایت‌ها را در میزبانی رویدادهای ملی مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از استان‌ها در تلاش هستند تا نماینده‌ای در لیگ برتر داشته باشند، اما استان البرز علاوه بر حضور در سطح قهرمانی، به جایگاهی رسیده که میزبان مسابقات لیگ‌های برتر کشور نیز شده است.

قدردانی از خانواده تکواندوی البرز

نایب‌رئیس هیئت تکواندو استان البرز با تقدیر از تلاش مربیان، داوران، ورزشکاران و مسئولان این رشته اظهار کرد: موفقیت امروز حاصل همکاری و تلاش مجموعه خانواده تکواندوی البرز است و امیدواریم این روند با قدرت ادامه پیدا کند.

وی از احتمال برگزاری رقابت‌های لیگ برتر بزرگسالان در استان البرز نیز خبر داد و گفت: در صورت موافقت نهایی مسئولان فدراسیون، یکی از هفته‌های رقابت‌های لیگ برتر بزرگسالان نیز در استان البرز برگزار خواهد شد که می‌تواند رویدادی مهم برای ورزش استان باشد.

تقویم مسابقات بر اساس برنامه فدراسیون

رجلی درباره زمان برگزاری مسابقات لیگ اظهار کرد: بر اساس تقویم اعلامی فدراسیون تکواندو، نخستین هفته رقابت‌های لیگ دسته یک و لیگ برتر نوجوانان از اواخر مردادماه آغاز خواهد شد و هفته‌های بعدی نیز مطابق برنامه فدراسیون برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری رقابت‌های رده نوجوانان، مسابقات لیگ در رده‌های سنی بالاتر و بزرگسالان دنبال خواهد شد و برنامه‌ریزی‌ها نیز با توجه به تقویم مسابقات و رویدادهای مهمی همچون بازی‌های آسیایی ناگویا انجام می‌شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو در پایان تأکید کرد: زمان‌بندی نهایی تمامی رقابت‌ها تابع تقویم رسمی فدراسیون است و تا زمان ابلاغ نهایی، نمی‌توان تاریخ قطعی مسابقات آینده را اعلام کرد.