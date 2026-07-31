گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و هند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند عصر روز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و ادامه تجاوز نظامی علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرفهای متجاوز تاکید کرد.
وزیر امور خارجه هند با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در منطقه و پیامدهای آن برای سایر کشورها، بر آمادگی هند برای کمک به کاهش تنشها تاکید کرد.
وزیران امور خارجه ایران و هند در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند عصر روز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای گفتگو و تبادل نظر کرد.
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