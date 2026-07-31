البرز میزبان لیگ پرهیجان تکواندو شد

خبرگزاری مهر، گروه‌ استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: لیگ تکواندوی استان البرز این روزها تنها میدان رقابت برای ایستادن روی سکوی قهرمانی نیست؛ حضور ملی‌پوشان، استعدادهای جوان و ورزشکارانی از استان‌های مختلف، شیاپ‌چانگ سالن هیئت تکواندوی البرز را به یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های استعدادیابی و رقابت‌های فنی تکواندوی کشور تبدیل کرده است؛ رویدادی که می‌تواند مسیر رسیدن بسیاری از تکواندوکاران به دوبنده تیم ملی را هموار کند.

رقابت‌های لیگ تکواندوی استان البرز در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور تکواندوکاران البرزی و ورزشکارانی از استان‌های همجوار در سالن هیئت تکواندوی استان البرز در حال برگزاری است؛ مسابقاتی که در بخش آقایان با حضور ۱۰۳ تکواندوکار از ۶ تیم و در بخش بانوان با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۸ تیم دنبال می‌شود.

در این دوره، تیم‌هایی با ترکیب ۲۰ نفره و حضور نمایندگانی از هشت استان کشور در لیگ شرکت کرده‌اند و قضاوت مبارزات نیز بر عهده ۳۲ داور استان البرز است. رقابت‌ها در هشت رده وزنی برگزار می‌شود و طی سه هفته، تکلیف نفرات و تیم‌های برتر مشخص خواهد شد.

آنچه این دوره از مسابقات را از ادوار گذشته متمایز کرده، تنها تعداد شرکت‌کنندگان نیست؛ حضور ملی‌پوشان، افزایش کیفیت فنی مبارزات، مشارکت تیم‌های صنعتی و فراهم شدن امکان حضور ورزشکاران استان‌های دیگر، باعث شده مبارزات روی شیاپ‌چانگ از یک لیگ استانی فراتر برود. در بسیاری از دیدارها، اجرای دقیق تکنیک‌های پا، ضدحمله‌های سریع، مدیریت راندها و رقابت بر سر امتیاز طلایی، نشان داد که بسیاری از شرکت‌کنندگان با نگاه حضور در میادین ملی و بین‌المللی مبارزه می‌کنند.

البرز میزبان قابل اعتماد فدراسیون تکواندو

رئیس هیئت تکواندو استان البرز معتقد است مسیر رو به رشد این رشته در استان، نتیجه برگزاری منظم مسابقات و اعتماد فدراسیون به توان اجرایی البرز است.

محمد انصاف‌دوست در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: تکواندوی البرز طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و کیفیت میزبانی مسابقات باعث شده فدراسیون تکواندو، برگزاری چند رویداد دیگر کشوری را نیز به این استان واگذار کند.

وی با بیان اینکه البرز امروز به یکی از قطب‌های میزبانی رقابت‌های تکواندو کشور تبدیل شده است، افزود: هیئت تکواندو استان به صورت مستمر میزبان لیگ‌های استانی و کشوری در بخش بانوان و آقایان است و هفته آینده نیز یک رویداد ملی دیگر در البرز برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت تکواندو البرز، رشد تکواندوی بانوان استان را نیز قابل توجه دانست و گفت: فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب و برنامه‌ریزی مستمر، زمینه پیشرفت بانوان تکواندوکار را فراهم کرده است؛ به طوری که در آخرین مرحله انتخابی تیم ملی، البرز بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در اختیار داشت.

انصاف‌دوست در عین حال از کمبود حمایت‌ها گلایه کرد و افزود: اگر حمایت مسئولان و حامیان مالی افزایش پیدا کند، می‌توان مسابقات را با کیفیت بالاتر برگزار کرد و زمینه رشد بیشتر قهرمانان استان را فراهم ساخت.

حضور صنعت اتفاق متفاوت لیگ البرز

شاید مهم‌ترین تفاوت این دوره از لیگ، ورود بخش صنعت به تکواندوی البرز باشد؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از دغدغه همیشگی ورزش استان برای تأمین منابع مالی را کاهش دهد.

فرخ کرمی، مسئول کمیته استعدادیابی و پایگاه قهرمانی استان البرز، با اشاره به این موضوع گفت: یکی از نکات قابل توجه این دوره، حضور پنج تیم صنعتی در لیگ است که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

وی افزود: خوشبختانه مسابقات از کیفیت فنی بالایی برخوردار است و حضور صنایع در کنار تکواندو می‌تواند آینده این رشته را متحول کند.

کرمی ادامه داد: هر اندازه حمایت مالی از ورزش بیشتر شود، امکان استعدادیابی و سرمایه‌گذاری روی ورزشکاران نیز افزایش پیدا می‌کند و خروجی این لیگ می‌تواند در سال‌های آینده به تیم‌های ملی تزریق شود.

لیگی برای ملی‌پوشان و آینده‌سازان

حضور چهره‌های ملی در کنار تکواندوکاران جوان، یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره از مسابقات است؛ موضوعی که هم به افزایش کیفیت مبارزات کمک کرده و هم انگیزه ورزشکاران جوان را برای رقابت با قهرمانان کشور افزایش داده است.

محمد عرفان خدایی، ملی‌پوش نوجوانان ایران و دارنده مدال طلای جهان، درباره سطح مسابقات گفت: برگزاری دوباره لیگ البرز اتفاق بسیار خوبی است و یکی از ویژگی‌های مهم آن، حضور ورزشکاران سایر استان‌ها در کنار تکواندوکاران البرزی است.

وی افزود: بسیاری از ملی‌پوشان در این مسابقات حضور دارند و همین موضوع باعث شده سطح فنی رقابت‌ها بسیار بالاتر از یک لیگ استانی باشد.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: حضور در چنین مسابقاتی برای همه ورزشکاران یک محک جدی است و می‌تواند به ارتقای آمادگی فنی آنها کمک کند.

رقابت در هشت وزن تا معرفی قهرمانان

متین رحمت‌پناه، دبیر سازمان لیگ تکواندو استان البرز، نیز با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: رقابت‌های لیگ جوانان و بزرگسالان استان با استقبال خوبی آغاز شده و در بخش آقایان حدود ۱۰۰ ورزشکار از هفت تیم و در بخش بانوان نیز ۱۲۹ تکواندوکار از هشت تیم حضور دارند.

وی افزود: مسابقات در هشت رده وزنی برگزار می‌شود و در پایان هفته سوم، نفرات و تیم‌های برتر معرفی شده و مدال‌های طلا، نقره و برنز به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

مدالی که رنگ احساس داشت

در میان رقابت‌های فنی و حساس این دوره، روایت سامان ضیایی، عضو تیم ملی تکواندو، متفاوت‌تر از دیگران بود؛ ورزشکاری که تنها دو هفته پس از درگذشت مادرش روی شیاپ‌چانگ رفت.

ضیایی گفت: با وجود شرایط روحی سخت، تصمیم گرفتم در لیگ البرز شرکت کنم. در وزن بالاتر مبارزه کردم و خوشبختانه توانستم مدال طلا را به دست بیاورم.

وی افزود: این مدال را به مادر عزیزم تقدیم می‌کنم و امیدوارم همیشه باعث افتخار او باشم.

رقابت‌های لیگ تکواندوی البرز اگرچه برای تعیین قهرمانان استان برگزار می‌شود، اما خروجی آن تنها به جدول رده‌بندی محدود نخواهد شد. حضور ملی‌پوشان، استقبال تیم‌های صنعتی، مشارکت ورزشکارانی از استان‌های مختلف و استمرار میزبانی رویدادهای کشوری، نشان می‌دهد البرز به تدریج در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های تکواندوی ایران است؛ استانی که هر مبارزه روی شیاپ‌چانگ آن، می‌تواند نقطه آغاز مسیر یک قهرمان آینده در میادین آسیایی و جهانی باشد.

شایان ذکر است؛ هفته سوم، نفرات برتر هر وزن مشخص شدهو ورزشکاران اول تا چهارم هر رده وزنی مدال‌های طلا، نقره و برنز این دوره از مسابقاترا دریافت خواهند کرد.