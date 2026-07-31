تساوی گاندوها در چهارمین دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوبآهن شامگاه جمعه ۹ مرداد در دیداری دوستانه به مصاف شمسآذر قزوین رفت.
در این مسابقه که شاگردان عبدالله ویسی یک پنالتی را توسط امین جهانکهن از دست دادند، نتیجه نهایی تساوی یک بر یک بود؛ گل ذوبآهن را جلال علی محمدی به ثمر رساند.
تک گل تیم فوتبال ذوب آهن را جلال علی محمدی به ثمر رساند ضمن آن که یک پتالتی را هم امین جهان کهن از دست داد.
همجنین دستیاران ویسی در ذوبآهن مشخص شدند که علیاکبر دهقان، بهروز مکوندی، امیر میرزاییان و هوشنگ لوینیان (دستیار)، فرشاد بختیاری زاده (مربی دروازهبانها)، محمدرضا مولایی (مربی بدنساز) و رضا خرسندی (آنالیزور)، در لیگ بیست و ششم روی نیمکت ذوبآهن خواهند نشست.
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