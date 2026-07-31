به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در حوزه آب و فاضلاب شهرستان پردیس، اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب همواره از مطالبات مردم شهرستان بوده است، افزود: سفر استاندار تهران به پردیس نیز با مصوبات مهمی در این حوزه همراه بود که اجرای آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

فرماندار پردیس احداث تصفیه‌خانه فاضلاب جاجرود با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز، اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه فاضلاب در بومهن و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای بومهن و رودهن با ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی را از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجرا برشمرد.

طاهرخانی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه‌خانه آب شرب با ظرفیت ۸۰۰ لیتر بر ثانیه، احداث چهار مخزن ذخیره آب به حجم ۱۱ هزار مترمکعب، اجرای پنج کیلومتر خط انتقال آب، اصلاح هشت کیلومتر شبکه توزیع و راه‌اندازی ایستگاه‌های پمپاژ جدید نیز در راستای تأمین پایدار آب شرب شهرستان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تأمین آب شرب باکیفیت و توسعه شبکه فاضلاب ارتباط مستقیمی با سلامت و رفاه شهروندان دارد و فرمانداری با استفاده از همه ظرفیت‌ها، اجرای این پروژه‌ها را به صورت ویژه دنبال می‌کند.