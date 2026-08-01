خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی- نجف اشرف در روزهای منتهی به اربعین حسینی، میزبان خیل عظیم زائرانی است که از اقصی نقاط عراق و جهان خود را به این شهر رسانده‌اند تا زیارت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را آغازگر مسیر پیاده‌روی بزرگ اربعین قرار دهند.



در حالی که تنها چند روز تا اربعین باقی مانده، خیابان‌ها و گذرگاه‌های اطراف حرم علوی از ساعات ابتدایی روز تا نیمه‌های شب مملو از زائرانی است که پس از ورود به عراق، نخستین مقصد زیارتی خود را نجف انتخاب کرده‌اند و از این شهر، مسیر عاشقی تا کربلای معلی را آغاز می‌کنند.



بخش قابل توجهی از زائران ایرانی پس از عبور از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه و خسروی وارد خاک عراق شده و با حضور در نجف، خود را برای پیمودن مسیر ۸۰ کیلومتری تا کربلا آماده می‌کنند.



همزمان با افزایش ورود زائران، محدودیت تردد خودروها در محدوده اطراف حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) نیز تشدید شده است و خودروها از فاصله قابل توجهی امکان ادامه مسیر ندارند و زائران ناگزیرند ادامه راه را پیاده طی کنند.



افراد سالمند، کودکان، بیماران و زائرانی که وسایل بیشتری همراه دارند، از گاری‌ها برای جابه‌جایی در مسیرهای منتهی به حرم استفاده می‌کنند، موضوعی که بار دیگر ضرورت همراه داشتن حداقل وسایل در سفر اربعین را یادآور می‌شود، چرا که زائران در طول این سفر ناگزیر به پیمودن مسافت‌های طولانی هستند.



ازدحام زائران، زیارت را دشوار کرده است



با افزایش حضور زائران، رسیدن به ضریح مطهر امیرالمؤمنین (ع) نسبت به روزهای عادی دشوارتر شده و جمعیت انبوه در تمامی صحن‌ها و رواق‌های حرم به چشم می‌خورد.



ورود زائران به حرم پس از عبور از چند مرحله ایست و بازرسی انجام می‌شود، هرچند امسال روند کنترل‌های امنیتی نسبت به سال‌های گذشته روان‌تر شده و همین موضوع موجب تسهیل تردد زائران و کاهش زمان انتظار در ورودی‌ها شده است.



با وجود تسهیل در بازرسی‌ها، ورود برخی وسایل از جمله کیف بزرگ و کوله‌پشتی به داخل حرم ممنوع است و همین موضوع سبب ازدحام در محل امانات شده است.



بسیاری از زائرانی که به صورت خانوادگی یا گروهی به نجف آمده‌اند، برای رفع این مشکل به صورت نوبتی از وسایل همراه مراقبت می‌کنند تا سایر اعضای گروه بتوانند با آسودگی خاطر به زیارت مشرف شوند.



موکب‌ها، استراحتگاه‌های بزرگ زائران شده‌اند



شارع الرسول و شارع طوسی و خیابان اطراف حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام همچنان از مهم‌ترین محورهای تردد زائران به سمت حرم مطهر به شمار می‌روند و در طول این مسیر، صدها موکب از سوی مردم نجف و همچنین گروه‌های مردمی شهرهای مختلف ایران برپا شده است.



در این موکب‌ها علاوه بر توزیع غذا، نوشیدنی و خدمات رفاهی، امکانات اسکان موقت نیز برای زائران فراهم شده و چادرهای بزرگ استراحت، پذیرای هزاران زائر در طول شبانه‌روز است.



عتبه مقدس علوی نیز همزمان با افزایش ورود زائران، خدمات رفاهی خود را توسعه داده و در نقاط مختلف مسیرهای منتهی به حرم، مراکز خدمت‌رسانی، ایستگاه‌های استراحت و مجموعه‌های بهداشتی را در اختیار زائران قرار داده است.



صحن حضرت زهرا (س) نیز همچون سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین محل‌های اسکان زائران محسوب می‌شود و مسئولان عتبه علوی با تأمین پتو و فضای مناسب، شرایط استراحت هزاران زائر را فراهم کرده‌اند.

نجف اشرف در آستانه اربعین حسینی تنها میزبان زائران ایرانی نیست و حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) از کشورهای مختلف، جلوه‌ای از همبستگی جهان اسلام را در این شهر تاریخی به نمایش گذاشته است.



در گوشه و کنار حرم، گروه‌های مختلف زائران به زبان‌های گوناگون به اقامه عزا می‌پردازند و زمزمه زیارت، دعا و نوحه، فضای روحانی نجف را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.



کاروان‌های متعددی از شیعیان کشورهای مختلف با در دست داشتن پرچم کشورشان در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) و دیگر اماکن زیارتی نجف از جمله مسجد کوفه و سهله حضور دارند و با همه سختی‌های ورود به عراق با توجه به تحولات‌ منطقه، تلاش کرده‌اند خود را به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان برسانند.



در میان زائران، گروه‌هایی از شیعیان کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شوند که با وجود طولانی بودن مسیر سفر، حضور در مراسم اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا می‌دانند.



برخی از علمای اهل سنت از استان‌های مختلف ایران از جمله گلستان و سیستان و بلوچستان نیز برای شرکت در آیین اربعین راهی نجف شده‌اند و در کنار دیگر زائران، در برنامه‌های مذهبی این ایام حضور یافته‌اند.



این تنوع ملیتی و مذهبی، جلوه‌ای از گستره پیام نهضت عاشورا را در نجف به نمایش گذاشته و خیابان‌های اطراف حرم را به صحنه‌ای از همدلی مسلمانان از ملیت‌های مختلف تبدیل کرده است.



خبرنگاران و مستندسازان روایتگر بزرگ‌ترین اجتماع جهان هستند



همزمان با حضور میلیون‌ها زائر، خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان رسانه‌های مختلف نیز برای پوشش ابعاد گوناگون این رویداد عظیم مذهبی در نجف مستقر شده‌اند.



خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری‌های کشورمان از روزهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در کنار ثبت لحظه‌های ناب حضور زائران، اخبار و تصاویر این اجتماع بزرگ را برای مخاطبان مخابره می‌کنند.



با وجود اهمیت رسانه‌ای اربعین، برخی خبرنگاران و عکاسان همچنان با کمبود امکانات رفاهی و اسکان روبه‌رو هستند و تعدادی از آنان ناچار شده‌اند پس از انجام مأموریت خبری، برای استراحت راهی موکب‌های مسیر نجف به کربلا شوند.



نجف نقطه آغاز سفری که به کربلا ختم می‌شود



بسیاری از زائرانی که چند روزی در نجف اقامت دارند، علاوه بر زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع)، به دیگر اماکن مقدس این شهر از جمله مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد حنانه و قبرستان وادی‌السلام نیز مشرف می‌شوند و سپس مسیر پیاده‌روی به سوی کربلای معلی را آغاز می‌کنند.



در مسیرهای ورودی شهر نجف نیز تصاویر شهدای ایرانی و عراقی جبهه مقاومت به خصوص تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی نصب شده و از زائران دعوت می‌شود زیارت اربعین خود را به نیابت از شهدا و قائد شهید امت به جا آورند.



اجتماع شبانه ایرانی ها به نجف نیز کشیده شده و هر شب مراسم پرچم گردانی و هم خوانی سرودهای انقلابی و حماسی می پردازند.



تصویر شهدای میناب با المان کوله پشتی نیز در خیابان اصلی نجف و نزدیک حرم مطهر علوی نصب شده است تا یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مظلوم دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب زنده نگه داشته شود.



موکب های فراوانی از ایران و عراق در نجف برپا شده و خادمان خالصانه و بی منت با توزیع آب و شربت و دیگر پذیرایی های تابستانه از جمله هندوانه و بستنی در تلاش هستند اندکی از گرمای طاقت فرسای این روزهای عراق را برای زائران بکاهند.



نجف این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را برای میزبانی از عاشقان سیدالشهدا (ع) آماده کرده است، شهری که با اجتماع میلیون‌ها دلداده اهل‌بیت (ع)، نقطه آغاز بزرگ‌ترین راهپیمایی معنوی جهان به شمار می‌رود و هر قدم زائران از حرم امیرالمؤمنین (ع) تا کربلای معلی، روایتگر پیوندی عمیق با فرهنگ ایثار، وفاداری و نهضت عاشورا است.