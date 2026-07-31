حماس: اسرائیل باید از نوار غزه خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر یک مسئول در جنبش حماس در گفتگو با رویترز تاکید کرد: به محض موافقت دو طرف با متن توافقنامه باید اسرائیل مرحله نخست آن را اجرا کند. تل آویو باید نیروهای خود را از نوار غزه خارج کند.

وی اضافه کرد: باید کمیته ملی فلسطین و نیروی بین المللی در غزه مستقر شود و بعد از آن گروهک‌های مسلح تحت حمایت اسرائیل باید از بین بروند.

این مسئول در جنبش حماس اضافه کرد: این جنبش نیز سلاح‌های خود را برای انبار کردن با مسئولیت کمیته ملی فلسطین به شرط موافقت اسرائیل با توافقنامه تحویل خواهد داد.

پیشتر غازی حمد عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: مذاکرات اخیر گروه‌های فلسطینی در شرم الشیخ سخت و پیچیده بوده و هیئت فلسطینی تلاش کرده است به بهترین فرمول ممکن دست یابد.

وی تأکید کرد که حماس همچنان به اهداف ملی خود، از جمله حفاظت از حقوق ملت فلسطین پایبند است.

حمد درباره موضوع سلاح نیز گفت که این مسئله از موضوعات دیگری از جمله خروج رژیم صهیونیستی از نوار غزه و روند بازسازی این منطقه جدا نیست و باید در چارچوبی گسترده‌تر مورد بررسی قرار گیرد.