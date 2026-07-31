به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، «غازی حمد» عضو هیئت مذاکره کننده جنبش حماس تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با پیشنهاد اخیر ارائه شده درباره نوار غزه موافقت نکرده است.

بر اساس این گزارش، غازی حمد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربی افزود: پیش از شروع هرگونه اقدامی، رژیم اشغالگر باید به نتایج نشست شرم الشیخ پایبند باشد.

وی ادامه داد: با گروه های فلسطینی درباره بررسی پیشنهاد اخیر رایزنی کردیم. این توافق برای ما دردناک است اما نجات اهالی نوار غزه از اولویت های ماست.

این عضو ارشد حماس تصریح کرد: ما درباره انبار کردن سلاح های سنگین نزد کمیته ملی در ازای برخی شروط گفتگو کردیم. طرح انبار کردن سلاح تنها در صورت عقب نشینی اسرائیل و عمل به تعهداتش عملی خواهد شد.

حمد با تأکید بر اینکه «باید به جدول زمان بندی عقب نشینی رژیم اشغالگر از نوار غزه و اجرای توافقنامه عمل شود»، خاطرنشان کرد: سلاح های مقاومت به رژیم اشغالگر تحویل داده نخواهد شد و انبار کردن آن تنها با همراهی کمیته ملی صورت خواهد گرفت.

عضو هیئت مذاکره کننده جنبش حماس همچنین گفت: ما به رژیم اشغالگر امتیازی نداده ایم بلکه در راستای منافع مردممان در نوار غزه تلاش کرده ایم.