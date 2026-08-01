فرماندار گیلانغرب: مرز سومار آماده تردد روان زائران اربعین است

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون در نقطه صفر مرزی سومار شاهد حضور پرشور زائران برای عزیمت به عتبات عالیات هستیم و خوشبختانه با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شرایط برای تردد آسان و روان زائران مهیا شده است.



وی افزود: تمامی امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز در پایانه مرزی سومار فراهم شده و در سوی عراق نیز با تعامل و همکاری مطلوب مسئولان این کشور، زمینه برای عبور زائران به بهترین شکل فراهم است.



فرماندار گیلانغرب با اشاره به رضایت زائران از خدمات ارائه شده، تصریح کرد: زائرانی که از این مرز تردد کرده‌اند، رضایت کامل خود را از روند خدمات‌رسانی و سهولت تردد اعلام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی مناسب مرز سومار برای میزبانی از زائران اربعین است.



رضایی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز سومار گفت: از هم‌استانی‌ها و زائران سراسر کشور درخواست داریم در روزهای باقی‌مانده تا اربعین، مرز سومار را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از ترددی روان و بدون ازدحام، از ظرفیت‌های ایجاد شده در این گذرگاه مرزی نیز استفاده شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال نخستین سال فعالیت مرز سومار در ایام اربعین است و حمایت و استقبال زائران از این گذرگاه، می‌تواند زمینه توسعه هرچه بیشتر خدمات و زیرساخت‌های آن را در سال‌های آینده فراهم کند.