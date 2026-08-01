فرماندار گیلانغرب: مرز سومار آماده تردد روان زائران اربعین است

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون در نقطه صفر مرزی سومار شاهد حضور پرشور زائران برای عزیمت به عتبات عالیات هستیم و خوشبختانه با فراهم شدن زیرساختهای لازم، شرایط برای تردد آسان و روان زائران مهیا شده است.
وی افزود: تمامی امکانات و زیرساختهای مورد نیاز در پایانه مرزی سومار فراهم شده و در سوی عراق نیز با تعامل و همکاری مطلوب مسئولان این کشور، زمینه برای عبور زائران به بهترین شکل فراهم است.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به رضایت زائران از خدمات ارائه شده، تصریح کرد: زائرانی که از این مرز تردد کردهاند، رضایت کامل خود را از روند خدماترسانی و سهولت تردد اعلام کردهاند که این موضوع نشاندهنده آمادگی مناسب مرز سومار برای میزبانی از زائران اربعین است.
رضایی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز سومار گفت: از هماستانیها و زائران سراسر کشور درخواست داریم در روزهای باقیمانده تا اربعین، مرز سومار را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کنند تا علاوه بر بهرهمندی از ترددی روان و بدون ازدحام، از ظرفیتهای ایجاد شده در این گذرگاه مرزی نیز استفاده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال نخستین سال فعالیت مرز سومار در ایام اربعین است و حمایت و استقبال زائران از این گذرگاه، میتواند زمینه توسعه هرچه بیشتر خدمات و زیرساختهای آن را در سالهای آینده فراهم کند.
کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب با تأکید بر فراهم بودن زیرساختهای مرز سومار، از زائران خواست این گذرگاه را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کنند.
حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون در نقطه صفر مرزی سومار شاهد حضور پرشور زائران برای عزیمت به عتبات عالیات هستیم و خوشبختانه با فراهم شدن زیرساختهای لازم، شرایط برای تردد آسان و روان زائران مهیا شده است.
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