قوانین اروپا برای چت جی پی تی و ربولکس سخت تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا در حال تدارکات برای قرار دادن ربولکس در دسته «پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ»( VLOP) و چت جی پی تی در دسته «موتور جستوجوی بسیار بزرگ« (VLOSE) است.
در صورت نهایی شدن این تصمیم، دو سرویس مذکور از ماه آگوست به فهرست پلتفرمها و خدماتی مانند گوگل مپس، گوگل سرچ، گوگلی پلی، بینگ ، فیس بوک، اینستاگرام، اسنپ چت، تیک تاک، واتس اپ، ایکس و یوتیوب خواهند پیوست.
بر اساس قانون «خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا »( DSA) پلتفرمها و موتورهای جستوجویی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر فعال ماهانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشند، در این دسته قرار میگیرند. این طبقهبندی علاوه بر نشان دادن گستردگی استفاده از این خدمات، آنها را ملزم به رعایت الزامات و مقررات سختگیرانهتری نیز میکند.
این سرویسها حداکثر چهار ماه پس از دریافت رسمی این عنوان باید یک نقطه تماس برای ارتباط با مقامهای نظارتی و کاربران تعیین کنند، شرایط و ضوابط استفادهای شفاف و کاربرپسند ارائه دهند و درباره تبلیغات، سیستمهای پیشنهاد محتوا و تصمیمهای مربوط به مدیریت و نظارت بر محتوا شفافیت بیشتری داشته باشند. همچنین، آنها موظف خواهند بود جرائم احتمالی را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
علاوه بر این، پلتفرمها باید خطرات موجود در خدمات خود را در زمینههایی مانند انتشار محتوای غیرقانونی، تأثیر بر فرایندهای انتخاباتی، خشونت مبتنی بر جنسیت، آزادی بیان، آزادی رسانهها و تبعیض ارزیابی و شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات اقدامات مؤثری در نظر بگیرند.
پلتفرمهای مشمول عنوان VLOP همچنین باید یک فرایند داخلی برای نظارت بر رعایت قوانین ایجاد کنند، هر سال تحت حسابرسی مستقل قرار گیرند تا اجرای توصیههای حسابرسان بررسی شود، دادههای خود را با کمیسیون اروپا به اشتراک بگذارند و امکان دسترسی پژوهشگران تأییدشده به این دادهها را نیز فراهم کنند.
در صورتی که این طبقهبندی بهطور رسمی اعمال شود، انتظار میرود این سرویسها در ماههای آینده تغییرات مربوط به کاربران اتحادیه اروپا را اعلام کنند.
ربولکس در حال حاضر با انتقادهای گستردهای درباره ایمنی کودکان روبهرو است و چندین نهاد قضایی علیه این شرکت شکایت کردهاند. این شکایتها مدعی هستند کهربولکسنتوانسته از کودکان در برابر رفتارهای سوءاستفادهگرانه برخی کاربران بزرگسال بهطور مؤثر محافظت کند.
از سوی دیگر، اوپن ای آی نیز اخیرا پس از آنکه مشخص شد هنگام مسدود کردن حساب چت جی پی تی متعلق به مظنون تیراندازی جمعی تامبلر ریج در سال ۲۰۲۵، موضوع را به مقامهای مسئول اطلاع نداده بود، با انتقادهای زیادی مواجه شد. این شرکت از آن زمان متعهد شده است که تهدیدهای معتبر را به مراجع قانونی گزارش دهد.
اوپن ای آی همچنین با شکایتهایی از سوی خانواده برخی کاربرانی که بر اثر خودکشی جان باختهاند روبهرو است. شاکیان مدعی هستند که چت جی پی تی از سازوکارهای حفاظتی کافی برای کاربران دارای افکار یا گرایشهای خودکشی برخوردار نبوده است.
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