تابستان پرالتهاب استقلال بعد از فصل طلایی/ همه چیز در انتظار یک پاسخ!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شمارش معکوس برای آغاز فصل جدید فوتبال و فوتسال زنان ایران آغاز شده شرایط تیمهای زنان باشگاه استقلال در دو رشته فوتبال و فوتسال کاملاً متفاوت دنبال میشود. آبیها که فصل گذشته با قهرمانی در لیگ برتر فوتسال زنان و همچنین صعود تیم فوتبال به لیگ برتر یکی از موفقترین سالهای خود در ورزش زنان را پشت سر گذاشتند حالا در آستانه فصل جدید با دو وضعیت متفاوت مواجه هستند.
استقلال در نخستین سال حضور خود در لیگ برتر فوتسال زنان توانست عملکردی فراتر از انتظار ارائه دهد و با هدایت شهناز یاری عنوان قهرمانی را از آن خود کند. موفقیتی که نشان داد سرمایهگذاری این باشگاه در بخش فوتسال زنان تصمیمی مقطعی نبوده و میتواند به یکی از پروژههای موفق آبیها تبدیل شود. از سوی دیگر تیم فوتبال زنان استقلال نیز پس از دو فصل فعالیت سرانجام جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد تا برای نخستین بار در سطح اول فوتبال زنان ایران به میدان برود. حالا اما با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید شرایط این دو تیم تفاوتهای قابل توجهی پیدا کرده است.
شایعاتی که رنگ واقعیت نگرفت
رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان قرار است از مهرماه آغاز شود و طبیعی است که باشگاهها از همین حالا برنامهریزی برای فصل جدید را آغاز کرده باشند. در ماههای اخیر آسیبدیدگی پای شهناز یاری و عمل جراحی او باعث شد شایعاتی درباره پایان همکاری این مربی با استقلال مطرح شود. برخی گمانهزنیها حتی از احتمال انتخاب سرمربی جدید برای تیم فوتسال زنان حکایت داشت ولی با این حال پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد این شایعات بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشند حاصل گمانهزنیهای فضای نقلوانتقالات بودهاند. برخلاف اخبار منتشر شده مدیران باشگاه استقلال همچنان تمایل دارند همکاری خود را با شهناز یاری ادامه دهند و او را روی نیمکت تیم قهرمان حفظ کنند.
شنیده میشود حتی مذاکرات اولیه میان طرفین نیز انجام شده و باشگاه برنامه خود را برای تمدید قرارداد این مربی دنبال میکند. از سوی دیگر استقلال به صورت غیررسمی با تعدادی از ملیپوشان فصل گذشته نیز گفتگوهایی داشته تا بدنه اصلی تیم قهرمان حفظ شود و آبیها با کمترین تغییر وارد فصل جدید شوند.
اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد به نظر میرسد استقلال فصل آینده نیز با همان کادر فنی و بخش قابل توجهی از ترکیب قهرمان کار خود را در لیگ آغاز خواهد کرد. موضوعی که میتواند شانس این تیم را برای دفاع از عنوان قهرمانی افزایش دهد.
سرنوشت نیمکت در انتظار یک پاسخ
در نقطه مقابل شرایط تیم فوتبال زنان استقلال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. پس از صعود آبیها به لیگ برتر انتظار میرفت مدیران باشگاه هرچه سریعتر تکلیف کادر فنی را مشخص کرده و وارد بازار نقلوانتقالات شوند اما هنوز نه سرمربی فصل آینده معرفی شده و نه فعالیت رسمی باشگاه در جذب بازیکن آغاز شده است.
در هفتههای گذشته نامهایی مانند مرضیه جعفری و مریم ایراندوست به عنوان گزینههای هدایت تیم فوتبال زنان استقلال مطرح شدند اما پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد تاکنون توافقی با هیچیک از این مربیان حاصل نشده و باشگاه همچنان منتظر روشن شدن وضعیت برخی مسائل حقوقی و اجرایی است.
یکی از مهمترین ابهامها به موضوع پنجره نقلوانتقالاتی استقلال بازمیگردد. هرچند طی روزهای گذشته گمانههایی درباره حل این مشکل دستکم برای تیم زنان مطرح شده بود اما گویا باشگاه هنوز منتظر اعلام نظر نهایی سازمان لیگ و مشخص شدن وضعیت ثبت قراردادهاست و تا زمان روشن شدن این موضوع تصمیم قطعی درباره سرمربی و نقلوانتقالات اتخاذ نخواهد شد.
رقبا جلوتر از استقلال
این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که سایر مدعیان لیگ برتر فوتبال زنان از هفتهها قبل برنامههای خود را آغاز کردهاند. گلگهر سیرجان که فصل گذشته عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد همکاری خود را با مریم جهاننجاتی ادامه خواهد داد و به توافق نهایی با این مربی رسیده است.
در خاتون بم نیز هرچند هنوز خبر رسمی منتشر نشده اما همه چیز از ادامه همکاری این باشگاه با مرضیه جعفری حکایت دارد؛ مربی پرافتخاری که سالهاست موفقترین نیمکت فوتبال زنان ایران را در اختیار دارد. از سوی دیگر شنیده میشود پرسپولیس نیز برای سپردن هدایت تیم خود به بیان محمودی به توافقات اولیه رسیده و ایستا البرز نیز تکلیف نیمکت خود را با انتخاب سارا قمی مشخص کرده است.
در چنین شرایطی استقلال تنها تیم مدعی است که هنوز نه وضعیت نیمکتش روشن شده و نه وارد فاز جدی نقلوانتقالات شده است؛ مسئلهای که میتواند در ادامه مسیر آمادهسازی این تیم تأثیرگذار باشد.
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