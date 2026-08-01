پوسیدگی علت سقوط درخت کاج در محوطه چهلستون قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نورانی با اشاره به سقوط یک اصله درخت در محوطه مجموعه تاریخی چهلستون قزوین اظهار کرد: درخت سقوطکرده از نوع کاج بوده و در زمره درختان ثبتی این مجموعه قرار نداشته است.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این درخت به دلیل پوسیدگی و آسیبدیدگی ریشه دچار سقوط شده است.
معاون میراثفرهنگی استان قزوین ادامه داد: با توجه به حضور گردشگران و بازدیدکنندگان در محوطه مجموعه تاریخی چهلستون در روزهای پایانی هفته، بلافاصله پس از وقوع حادثه، موضوع با هماهنگی کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
نورانی تصریح کرد: پس از تأیید سقوط درخت، به منظور تأمین ایمنی گردشگران و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی، عملیات جمعآوری درخت سقوطکرده در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از مجموعه تاریخی چهلستون گفت: حفظ و صیانت از این مجموعه تاریخی و فضای سبز آن از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان است و وضعیت درختان موجود در محوطه نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان ذیربط پایش میشود.
معاون میراثفرهنگی استان قزوین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه وضعیت نیازمند اقدام، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم برای جلوگیری از بروز خطر انجام خواهد شد.
نورانی در پایان از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست پیش از انتشار اخبار، اطلاعات مربوط به آثار و مجموعههای تاریخی را از مراجع رسمی دریافت کنند تا از انتشار اخبار نادرست و ایجاد نگرانی بیمورد در افکار عمومی جلوگیری شود.
نظر شما