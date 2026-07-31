محمدزاده: مشروطه خاستگاه هویتی ایران معاصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست هماهنگی برگزاری آیین گرامیداشت سالروز نهضت مشروطه با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی و اعضای سازمان مردم ‌نهاد خانه توسعه آذربایجان به عنوان متولی برگزاری این رویداد، شامگاه پنجشنبه برگزار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی نهضت مشروطه، اظهار کرد: نهضت مشروطه تنها یک رویداد سیاسی نیست، بلکه بخشی از خاستگاه هویتی کشور و فرصتی برای ترویج فرهنگ قانون ‌گرایی، تقویت هویت تاریخی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش آذربایجان در شکل‌ گیری تحولات معاصر ایران است.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت پاسداشت این میراث ارزشمند، خواستار برگزاری آیینی در شأن جایگاه تاریخی نهضت مشروطه شد و بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌ تر این مراسم تأکید کرد.

آیین گرامیداشت سالروز نهضت مشروطه روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با شعار «نهضت مشروطه؛ قانون و آزادی» برگزار می‌شود و در طول یک هفته، مجموعه‌ ای از برنامه‌ های فرهنگی، آموزشی و علمی با هدف تبیین ابعاد مختلف انقلاب مشروطه و نقش آن در تاریخ معاصر ایران اجرا خواهد شد.

در این نشست، آخرین روند برنامه‌ ریزی برای برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ارائه گزارش اقدامات انجام ‌شده، درباره بخش‌ های مختلف برنامه، هماهنگی‌ های صورت‌ گرفته و پیشنهادهای مطرح‌ شده برای ارتقای کیفیت اجرای مراسم به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین بر تسریع در انجام مسئولیت‌ های دستگاه‌ های مرتبط برای نهایی ‌سازی مقدمات برگزاری این رویداد تأکید شد.