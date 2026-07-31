پویا طالب‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین، اکیپ‌های نظارتی ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت محیط و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از واحدهای خدماتی بین‌راهی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر تأسیسات گردشگری در مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان بازدید کردند.

وی افزود: این بازدیدها با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کنترل نرخ‌های مصوب و بررسی نحوه اجرای ضوابط ارائه خدمات به زائران انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با تأکید بر اینکه رفاه زائران از اولویت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان است، گفت: ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای بهداشتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای زائران و مسافران در دستور کار قرار دارد.

طالب‌نیا با بیان اینکه بازرسی‌ها تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا بی‌توجهی به ضوابط و مقررات، با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد تا خدمات مطلوب و شایسته‌ای به زائران اربعین در مسیر مرز باشماق ارائه شود.