به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق روز چهارشنبه (۷ مرداد) همراه با وزش باد و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) وزش باد شدید خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی تمرچین روز چهارشنبه قسمتی ابری و پنجشنبه همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۲۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۴ و ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی روز چهارشنبه (۷ مرداد) صاف و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا و پس فردا ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران روز چهارشنبه (۷ مرداد) و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۹ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه روز چهارشنبه و پنجشنبه صاف خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۴۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه روز چهارشنبه (۷ مرداد) و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا روز چهارشنبه (۷ مرداد) صاف با بیشترین و کمترین دمای ۴۵ و ۳۳ درجه سانتیگراد و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز روز چهارشنبه (۷ مرداد) همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) نیز آسمان صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز روز چهارشنبه (۷ مرداد صاف با بیشترین و کمترین دمای ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود. همچنین فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پنجشنبه به ۴۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.