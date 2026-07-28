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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

وضعیت آب‌وهوای مرزهای اربعین اعلام شد؛ هشدار گرمای ۴۹ درجه در مهران

وضعیت آب‌وهوای مرزهای اربعین اعلام شد؛ هشدار گرمای ۴۹ درجه در مهران

سازمان هواشناسی از افزایش دمای مرز مهران تا ۴۹ درجه سانتیگراد و وزش باد شدید و گرد و خاک طی دو روز آینده در شهرهای عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق روز چهارشنبه (۷ مرداد) همراه با وزش باد و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) وزش باد شدید خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی تمرچین روز چهارشنبه قسمتی ابری و پنجشنبه همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۲۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۴ و ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی روز چهارشنبه (۷ مرداد) صاف و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا و پس فردا ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران روز چهارشنبه (۷ مرداد) و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۹ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه روز چهارشنبه و پنجشنبه صاف خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۴۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه روز چهارشنبه (۷ مرداد) و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا روز چهارشنبه (۷ مرداد) صاف با بیشترین و کمترین دمای ۴۵ و ۳۳ درجه سانتیگراد و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز روز چهارشنبه (۷ مرداد) همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) نیز آسمان صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز روز چهارشنبه (۷ مرداد صاف با بیشترین و کمترین دمای ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف با بیشینه و کمینه دمای ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و روز پنجشنبه ( ۸ مرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود. همچنین فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پنجشنبه به ۴۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

کد مطلب 6901943
زهره آقاجانی

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