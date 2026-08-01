انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۴ مرداد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
براساس برنامه زمانبندی شده، انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول در سامانه آموزشیار انجام میشود و از ۲۴ مرداد آغاز میشود و تا ۲ شهریور ادامه دارد.
دانشجویان برای انتخاب واحد باید به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
انتخاب واحد در سه نوبت (نوبت اول از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ دقیقه، نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ دقیقه و نوبت سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.
ورودیهای ۱۴۰۲ و ماقبل آن در نوبت اول، ورودیهای ۱۴۰۳ در نوبت دوم و ورودیهای ۱۴۰۴ در نوبت سوم میتوانند اقدام به انتخاب واحد کنند.
انتخاب واحد استان تهران در چهاروز ( ۲۸، ۲۹، ۳۱مرداد و یک شهریور) انجام میشود.
برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:
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