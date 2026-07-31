بازدید معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران از فیلم « وضعیت قرمز»

به گزارش خبرنگار مهر، محدثه حسینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان مستند داستانی «وضعیت قرمز» نیز هست، شامگاه جمعه با حضور در محل فیلمبرداری، از نزدیک در جریان روند تولید این اثر قرار گرفت.

در این بازدید، وی ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه، بر ضرورت حمایت از تولید آثار فرهنگی با محوریت روایت ایثار و فداکاری مدافعان سلامت تأکید کرد.

همچنین با هدف تسهیل و شتاب‌بخشی به مراحل اجرایی این پروژه، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران منعقد شد.

مستند داستانی «وضعیت قرمز» روایتگر تلاش‌ها و جانفشانی‌های مدافعان سلامت استان مازندران در روزهای سخت شیوع ویروس کرونا است؛ استانی که در این دوران ۱۷ شهید مدافع سلامت تقدیم کشور کرد.

بخش‌هایی از این پروژه در شهر ساری مقابل دوربین رفته است و به گفته رضا راعی، نویسنده و کارگردان فیلم در گفت وگو با خبرنگار مهر تاکنون حدود ۳۰ درصد از مراحل فیلمبرداری انجام شده و ۹۸ درصد از بازیگران این اثر را هنرمندان بومی استان مازندران تشکیل می‌دهند.