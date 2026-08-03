به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ابراهیمی، ظهر دوشنبه همزمان با روز ملی شنوایی‌شناسی در مراسم تجلیل از شنوایی‌شناس اداره بهزیستی شهرستان سنندج اظهار کرد: شنوایی‌شناسان با بهره‌گیری از دانش تخصصی، تعهد و تجربه، نقش مؤثری در ارتقای سلامت شنوایی جامعه و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای مشکلات شنوایی دارند.

وی افزود: خدمات این گروه تخصصی در حوزه‌های پیشگیری، تشخیص و توانبخشی، از ارکان مهم نظام سلامت و خدمات توانبخشی به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در کاهش پیامدهای ناشی از اختلالات شنوایی ایفا می‌کند.

مدیر بهزیستی شهرستان سنندج با تأکید بر جایگاه شنوایی‌شناسان در مجموعه بهزیستی بیان کرد: توسعه خدمات تخصصی و حمایت از نیروهای متخصص این حوزه، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی به جامعه هدف است.

ابراهیمی با قدردانی از تلاش‌های محمود مدیری، شنوایی‌شناس اداره بهزیستی شهرستان سنندج، تصریح کرد: خدمات متعهدانه و تخصصی فعالان این حوزه، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به افراد دارای معلولیت و جامعه هدف بهزیستی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و توانبخشی، زمینه ارتقای سلامت شنوایی و افزایش کیفیت خدمات تخصصی در استان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از خدمات محمود مدیری، شنوایی‌شناس اداره بهزیستی شهرستان سنندج، به مناسبت روز ملی شنوایی‌شناسی تجلیل شد.