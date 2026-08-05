افت ۲۵ درصدی تولید خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع تیراژ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این میان، پارس‌خودرو بیشترین افت تولید را ثبت کرده و پس از آن سایپا قرار دارد؛ در حالی که کاهش تولید ایران‌خودرو نسبت به دو خودروساز دیگر محدودتر بوده است.

بر این اساس مجموع تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۰ دستگاه رسید؛ در حالی که این سه خودروساز در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۵۱ هزار و ۶۱۹ دستگاه خودرو تولید کرده بودند. بر این اساس، تولید سه خودروساز در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۵ درصد (۲۴.۹ درصد) کاهش یافته و تیراژ آنها بیش از ۶۲ هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

افت ۱۲ درصدی تولید ایران‌خودرو

ایران‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۳۹ هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸ هزار و ۵۲ دستگاه بود که از کاهش حدود ۱۲ درصدی تولید حکایت دارد.

گروه پژو با تولید ۴۳ هزار و ۴۲۳ دستگاه، بیشترین سهم را در سبد تولید ایران‌خودرو داشته است؛ با این حال، تولید این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ هزار و ۴۸۳ دستگاه بود که کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید گروه سورن نیز از ۴۲ هزار و ۴۵۲ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۵ هزار و ۸۴۰ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و افتی نزدیک به ۱۶ درصد را ثبت کرده است.

تولید دنا در چهار ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۸۳ دستگاه بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ هزار و ۱۳۴ دستگاه ثبت شده بود. بر این اساس، تیراژ دنا نیز حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.

تولید تارا نیز از ۲۴ هزار و ۳۲۴ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲۱ هزار و ۵۷۳ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده و حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، تولید رانا از ۲ هزار و ۷۸۲ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۶۷۰ دستگاه در مدت مشابه امسال افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. همچنین تولید هایما از ۷ هزار و ۴۹ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۲ هزار و ۶۰ دستگاه کاهش یافته است.

تولید سایر محصولات نیز در چهار ماه نخست امسال به ۹ هزار و ۶۰۳ دستگاه رسید؛ این گروه پس از پژو، سورن، تارا و دنا یکی از سهم‌های قابل‌توجه تولید این خودروساز را به خود اختصاص داده است.

همچنین در چهار ماه نخست امسال ۹۵۹ دستگاه خودرو تولید شده اما به دلیل تجاری‌سازی نشدن، در آمار نهایی تولید تجاری شرکت لحاظ نشده است؛ به این ترتیب، مجموع تولید محصولات ایران‌خودرو ۱۴۰ هزار و ۲۵۲ دستگاه بوده که پس از کسر خودروهای تجاری‌نشده، رقم نهایی تولید به ۱۳۹ هزار و ۲۹۳ دستگاه رسیده است.

کاهش ۴۲ درصدی تولید سایپا

سایپا در چهار ماه نخست امسال ۴۱ هزار و ۱۵۶ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ در حالی که تولید این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ هزار و ۱۲۴ دستگاه بود. بر این اساس، تیراژ سایپا حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است.

خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا با تولید ۲۶ هزار و ۳۲ دستگاه، بیشترین سهم را در سبد تولید سایپا داشته است. تولید این خانواده محصول در مدت مشابه سال گذشته ۴۴ هزار و ۸۸۲ دستگاه بود که از کاهش حدود ۴۲ درصدی حکایت دارد.

تولید شاهین نیز از ۱۱ هزار و ۳۳۶ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۶ هزار و ۱۶۱ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و افتی نزدیک به ۴۶ درصد را ثبت کرده است.

تولید وانت ۱۵۱ نیز از ۱۰ هزار و ۲۷۵ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۲۴۲ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در بخش محصولات خانواده چانگان نیز تولید از ۴ هزار و ۶۳۱ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۷۱۱ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته است؛ یعنی تیراژ این محصولات حدود ۸۵ درصد افت کرده است.

افت ۶۲ درصدی تولید پارس‌خودرو

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۸ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ هزار و ۴۴۳ دستگاه بود که کاهش حدود ۶۲ درصدی تولید را نشان می‌دهد.

گروه Q۲۰۰ با تولید ۵ هزار و ۸۳ دستگاه، بیشترین سهم را در تولید پارس‌خودرو داشته است؛ با این حال، تولید این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۴۱ دستگاه بود که از افت حدود ۷۲ درصدی حکایت دارد.

تولید سهند نیز از ۳ هزار و ۸۶۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به یک هزار و ۴۲۷ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۶۳ درصد افت کرده است.

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست امسال همچنین یک هزار و ۴۹۶ دستگاه بدنه پراید (SKD) تولید کرده، در حالی که برای این محصول در مدت مشابه سال گذشته تولیدی ثبت نشده بود. تولید پارس نوآ یا P۹۰ نیز که در چهار ماه نخست سال گذشته تولیدی نداشت، در مدت مشابه امسال به ۳۲۵ دستگاه رسیده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش تولید در محصولات اصلی سه خودروساز، به‌ویژه گروه Q۲۰۰ پارس‌خودرو، خانواده X۲۰۰ سایپا و گروه‌های پژو و سورن ایران‌خودرو، موجب شده مجموع تیراژ این شرکت‌ها در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۲۵ درصدی مواجه شود.