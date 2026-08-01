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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

الیت‌ها به ازبکستان رفتند؛

۱۰‌ کمک داور در تست‌های پیش‌فصل فوتبال رد شدند

۱۰‌ کمک داور در تست‌های پیش‌فصل فوتبال رد شدند

تست های آمادگی جسمانی داوران در پیش فصل بیست و ششمین دوره لیگ برتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، دوره دانش‌افزایی داوران و کمک‌داوران از روز پنجشنبه ۸ مردادماه به میزبانی اصفهان آغاز شد.

همزمان با برگزاری این دوره، تست آمادگی جسمانی از ۴۱ داور و ۷۰ کمک‌داور حاضر در کلاس‌ها برگزار شد تا آخرین وضعیت آمادگی جسمانی آنها پیش از شروع فصل جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این آزمون، تمامی داوران حاضر با موفقیت تست آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند و برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، هیچ‌یک از داوران شرکت‌کننده در این آزمون مردود نشدند.

در بخش کمک‌داوران نیز به جز ۱۰ کمک‌داوری که تنها سابقه قضاوت در رقابت‌های ملی را دارند و نیازمند طی مراحل تکمیلی ارزیابی هستند، سایر کمک‌داوران موفق به کسب حد نصاب لازم شدند.

همچنین هفت داور حاضر در فهرست الیت فوتبال ایران در این آزمون شرکت نکردند. این داوران طی روزهای آینده با حضور در سمینار داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در کشور ازبکستان، تست آمادگی جسمانی خود را مطابق برنامه این کنفدراسیون برگزار خواهند کرد.

برگزاری موفق دوره دانش‌افزایی و آزمون آمادگی جسمانی، گام مهمی در آماده‌سازی داوران و کمک‌داوران برای حضور در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6905307

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