حدادی در جمع بازیکنان پرسپولیس: تیم جوان و خوبی درست شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسولیس، پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس به همراه احد میرزایی عضو هیئت مدیره و علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس، با حضور در جلسه فنی تیم، پیش از آغاز برنامه‌های تمرینی، با اعضای کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست حدادی در جمع بازیکنان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم در فصل پیش‌رو، بر اهمیت مسئولیت سنگین پوشیدن پیراهن پرسپولیس تأکید کرد.

وی با اشاره به روند جوان‌گرایی صورت‌گرفته در ترکیب سرخپوشان، اظهار داشت: هواداران پرسپولیس با توجه به شکل‌گیری تیمی جوان، باانگیزه و آینده‌دار، امید زیادی به این مجموعه دارند و انتظار می‌رود، بازیکنان با تلاش، همدلی و تعهد، فصل موفقی را رقم بزنند و نتایجی در شأن نام بزرگ پرسپولیس به دست آورند.

در پایان نیز مدیران باشگاه برای کادر فنی و بازیکنان در مسیر آماده‌سازی و حضور قدرتمند در رقابت‌های فصل جدید، آرزوی موفقیت کردند.