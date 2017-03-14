ناکارآمدی ها باید جای خود را به ارتقای خدمت دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح سه شنبه در شورای مسئولان قضایی استان قزوین ک در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، بیان کرد: سال ۹۵ با همه فرصت ها و چالش ها در روزهای پایانی قرار دارد و علیرغم فراز و نشیب ها تلاش شد تا خدمات به مردم در فضای مطلوبی ارائه شود.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به عقبه کار داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که آنچه انجام شده اگرچه با نگاه آرمانی فاصله دارد، ولی نگاهی به گذشته فرصت مغتنمی است تا بسترهای لازم را برای خدمت هرچه بیشتر پیدا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: باید روند کارها را بررسی کنیم و براساس تجربیات دریابیم که چگونه می توان فرصت های خدمتی را بیش از پیش مورد استفاده قرار داد و خدمات را با کمترین هزینه به مردم ارائه کرد.

وی افزود: سال ۹۶ باید نگاه ها به سمت ارتقای بیش از پیش خدمات به مردم باشد، بررسی کنیم و مطالبه ای که از ما بوده و بر زمین مانده است را پیدا کنیم.

انصاری تصریح کرد: خلاء ها، ناکارآمدی ها و مشکلات و همچنین عدم پاسخگویی کافی باید رفع شده و جای خود را به بسط و شرح رسالت و فضای خدمتی دهد.

وی عنوان کرد: باید تسهیلات و شرایطی را ایجاد کنیم که این شرایط به دستاورهای بالاتری از دستاوردهای فعلی منتج شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: فعالیت ها، کارهای خوب و اقدامات موثری صورت گرفته است و در این میان لازم است نگاه روزآمدی نیز وجود داشته است البته این روزآمدی در برخی دستگاه ها برجسته تر بوده ولی باید سرعت بیشتری پیدا کند.

در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: مرکز دیتاسنتر را با امکانات روز در ثبت اسناد استان احداث و تجهیز کرده ایم و امکانات پشتیبانی را با توجه به آخرین توانایی و تکنولوژی نصب شده است.

شهریار کناریوند خاطرنشان کرد: امروز خدمات ثبت اسناد به صورت دقیق و سریع ارائه می شود از این رو وقتی افراد برای ثبت مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند به صورت آنلاین ارتباط دفتر با ثبت وجود دارد و اطلاعات لازم مبادله می شود.

وی یادآورشد: پس از استعلام های اولیه، پاسخ های مربوطه ارائه شده و ظرف مدت کوتاهی سند مکتوب تک برگی به صورت رایانه ای صادر و برای مالک ارسال می شود.