واکنش چین به تحولات منطقه و سیاست های خصمانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد: از تمام طرف‌های درگیر در خاورمیانه می‌خواهیم خویشتن‌دار باشند.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: در جریان حمله صورت گرفته به کویت هیچ کدام از شهروندان چینی آسیب ندیدند.

وزارت خارجه چین در خصوص کوبا نیز تاکید کرد: آمریکا باید فوراً دست از تهدید کوبا بردارد و تمام تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را متوقف کند.

این وزارتخانه اضافه کرد: چین به حمایت‌های خود از کوبا و حاکمیت این کشور ادامه می‌دهد و با مداخله بیگانه در امور داخلی کوبا مخالف است.