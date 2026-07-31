واکنش چین به تحولات منطقه و سیاست های خصمانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد: از تمام طرفهای درگیر در خاورمیانه میخواهیم خویشتندار باشند.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: در جریان حمله صورت گرفته به کویت هیچ کدام از شهروندان چینی آسیب ندیدند.
وزارت خارجه چین در خصوص کوبا نیز تاکید کرد: آمریکا باید فوراً دست از تهدید کوبا بردارد و تمام تحریمهای یک جانبه علیه این کشور را متوقف کند.
این وزارتخانه اضافه کرد: چین به حمایتهای خود از کوبا و حاکمیت این کشور ادامه میدهد و با مداخله بیگانه در امور داخلی کوبا مخالف است.
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