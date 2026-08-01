به گزارش خبرنگار مهر، سیدمیلاد تقوی در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی که ظهر شنبه در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: در ورزش حرفه‌ای، کمک‌های مالی باید در چارچوب قوانین انجام شود و در غیر این صورت می‌تواند مصداق دخل و تصرف در اموال دولتی باشد.

وی افزود: به همین منظور در هیئت‌رئیسه فدراسیون مصوبه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی به تصویب رسید تا حمایت از هیئت‌ها و تیم‌ها در چارچوب ضوابط مشخص انجام شود.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: بر اساس این مصوبه، برای هیئت‌های والیبال استان‌های محروم تا سقف ۵۰ درصد هزینه ورودی مسابقات پرداخت خواهد شد و پس از آن نیز فدراسیون در سایر بخش‌ها از هیئت‌ها حمایت می‌کند.

تقوی با اشاره به اجرای طرح «والیبال برای همه ایران» عنوان کرد: این طرح از برنامه‌های ارزشمند فدراسیون است و حضور در جمع مردم خونگرم، مهربان و مهمان‌نواز خراسان شمالی برای من باعث افتخار است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های والیبال خراسان شمالی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اماکنی که در آن‌ها اقدامات عمرانی انجام شده، از نظر تجهیزات و امکانات ارزیابی می‌شوند و در صورت نیاز، نوسازی و حفظ این امکانات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال از پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این سفر خبر داد و گفت: برخی از روستاهایی که فرصت حضور در آن‌ها فراهم نشد نیز با همکاری مسئولان استان مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: مردم روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند و همه ما وظیفه داریم با تلاش بیشتر برای خدمت به مردم گام برداریم تا شرمنده آنان نباشیم.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب نتایج مطلوب، دل مردم ایران را شاد کنند.