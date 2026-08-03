حیدریان: ۷ بسکتبالیست خراسان شمالی به اردوی استعدادیابی کشور دعوت شدند

امید حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت بازیکن و یک مربی از خراسان شمالی به کمیته مینی و استعدادیابی زیر ۱۵ سال فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی گفت:۸ جلال شمه سیماب به عنوان مربی در این برنامه حضور خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: عرفان خسروی، میکائیل ظهیری، آدرین دارابیان، صدرا مقصودی، رادین یونسی، امیرحسین الفتی و محمدمهدی سالاری به عنوان بازیکنان دعوت‌شده از خراسان شمالی در این اردو حضور خواهند یافت.

حیدریان با بیان اینکه دعوت این نفرات نشان‌دهنده ظرفیت مناسب بسکتبال پایه در استان است، ابراز امیدواری کرد این ورزشکاران با ارائه عملکرد مطلوب، زمینه حضور در رده‌های بالاتر تیم‌های ملی را فراهم کنند.