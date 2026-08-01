مهلت ارسال مستندات «طرح ملی یاوران پیشرفت۲» تا ۲۰ مرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیگی، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمدید مهلت ارسال مستندات نهادها و موسسات ارائه دهنده خدمات کسب و کار در راستای اجرای طرح ملی یاوران پیشرفت دو خبر داد.

وی با اعلام این خبر، اظهار کرد: با توجه به درخواست متقاضیان شرکت در فراخوان طرح ملی یاوران پیشرفت و با عنایت به پایان مهلت ارسال مدارک شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کسب و کار در روز شنبه دهم مرداد، مهلت مقرر تا پایان روز سه‌شنبه بیستم مرداد تمدید می‌شود.



گفتنی است طرح ملی «یاوران پیشرفت» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استقرار الگوی نوین حکمرانی اشتغال با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی است.



همچنین، سال گذشته ۲۰ مؤسسه توسعه کسب‌وکار از سراسر کشور به عنوان یاوران اجرایی در این برنامه ملی مشارکت کردند. حاصل فعالیت این مؤسسات، ایجاد و توسعه حدود ۴ هزار طرح کسب‌وکار بود. ارزیابی‌ها نیز نشان داد حضور آن‌ها، علاوه‌بر ارتقای کیفیت اجرای طرح، سرعت ارائه خدمات و هدایت متقاضیان را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.