فراخوان ۱۴۰۵ طرح ملی «یاوران پیشرفت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیگی، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتشار فراخوان ۱۴۰۵ طرح ملی «یاوران پیشرفت» خبر داد و گفت: «یاوران پیشرفت» یکی از مهمترین برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استقرار الگوی نوین حکمرانی اشتغال با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی است.
وی در این باره گفت: تجربه اجرای نخستین دوره این طرح نشان داد بهرهگیری از مؤسسات تخصصی توسعه کسبوکار، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، سرعت شناسایی، هدایت و پشتیبانی از متقاضیان اشتغال را نیز به شکل محسوسی افزایش میدهد.
وی گفت: این طرح در چارچوب بند «الف» ماده (۶) برنامه هفتم پیشرفت، با هدف توسعه اکوسیستم کسبوکار، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار، امسال با رویکردی هدفمندتر و در دو بخش عمومی و تخصصی اجرا میشود.
به گفته بیگی، اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این طرح ملی از یک هزار میلیارد تومان (همت) در سال گذشته به ۳ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است که این افزایش نشاندهنده اعتماد به کارآمدی این الگو و عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاستهای اشتغال و توسعه اقتصادی کشور است.
وی گفت: فراخوان سال ۱۴۰۵ «یاوران پیشرفت» در دو بخش عمومی و تخصصی طراحی شده است. بخش عمومی بر توسعه فرصتهای شغلی بر مناطق کمتر برخوردار و دارای اولویت جغرافیایی تمرکز دارد و بخش تخصصی نیز با هدف توسعه رستههای اولویتدار، ایجاد و تکمیل زنجیرههای ارزش و تقویت پیوند میان تولید، بازار و اشتغال اجرا میشود.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال تصریح کرد: شرکتها، مؤسسات و نهادهای غیردولتی فعال در حوزه توسعه کسبوکار، کارآفرینی، مشاوره و تسهیلگری، پس از طی فرآیند ارزیابی و احراز صلاحیت، میتوانند به عنوان یاوران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کنند.
وی افزود: این مؤسسات در شناسایی، توانمندسازی و هدایت متقاضیان، توسعه کسبوکارهای خرد و کوچک و تسهیل دسترسی آنان به خدمات توسعه کسبوکار و منابع مالی مشارکت خواهند داشت.
بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج نخستین دوره اجرای این طرح گفت: سال گذشته ۲۰ مؤسسه توسعه کسبوکار از سراسر کشور به عنوان یاوران اجرایی در این برنامه ملی مشارکت کردند. حاصل فعالیت این مؤسسات، ایجاد و توسعه حدود ۴ هزار طرح کسبوکار بود. ارزیابیها نیز نشان داد حضور آنها، علاوه بر ارتقای کیفیت اجرای طرح، سرعت ارائه خدمات و هدایت متقاضیان را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
به گفته بیگی، موفقیت دوره نخست، زمینه توسعه این طرح را در سال جاری فراهم کرده است.
مدیر کل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنین تصریح کرد: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای طرح ملی «یاوران پیشرفت» از یک همت در سال گذشته به سه همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
وی در ادامه تاکید کرد: این افزایش اعتبار، نشاندهنده اعتماد به کارآمدی این الگو و عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاستهای اشتغال و توسعه اقتصادی کشور است.
بیگی عنوان کرد: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این طرح، عبور از نگاه صرف به پرداخت تسهیلات و حرکت به سمت توسعه اکوسیستم کسبوکار، تقویت نهادهای توسعه کسبوکار و بهرهگیری از ظرفیت بازیگران تخصصی بخش خصوصی است. این رویکرد میتواند ضمن افزایش بهرهوری منابع، زمینه توسعه کسبوکارهای خرد و کوچک، تقویت اقتصادهای محلی، تکمیل زنجیرههای ارزش و تحقق اهداف اشتغالمحور برنامه هفتم پیشرفت را فراهم کند.
وی در پایان از همه مؤسسات، شرکتها و نهادهای غیردولتی دارای تجربه و صلاحیت در حوزه توسعه کسبوکار دعوت کرد با مشارکت در فراخوان ۱۴۰۵ طرح ملی «یاوران پیشرفت»، در اجرای یکی از مهمترین برنامههای ملی اشتغال و کارآفرینی کشور نقش آفرینی کنند.
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