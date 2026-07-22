به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین هم‌اندیشی مدیران ارشد فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی کشور با محوریت «فناوری و حکمرانی داده» به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست سید جواد رضوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی یوسف‌زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حمیدرضا احمدیان معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور و هادی کاشف، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان «فارا» حضور داشتند.

‌حاضران در این نشست تخصصی بر استقرار حکمرانی فناوری اطلاعات، توسعه دولت پلتفرمی، حرکت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و ارزش‌آفرینی در پروژه‌های تحول دیجیتال تأکید کردند.

حکمرانی فناوری اطلاعات، شرط تحقق تحول دیجیتال

سیدجواد رضوی با تأکید بر اینکه حکمرانی فناوری اطلاعات دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست، اظهار کرد: این حوزه امروز به یکی از ارکان حکمرانی سازمانی تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف راهبردی دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با بیان این که داده مهم‌ترین دارایی سازمان‌ها در عصر دیجیتال است، افزود: مدیران ارشد باید مسئولیت هدایت حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده بگیرند و سرمایه‌گذاری‌های این بخش را در مسیر تحقق اهداف سازمانی مدیریت کنند.

معاون وزیر کار با اشاره به استانداردهای جدید حکمرانی فناوری اطلاعات از جمله ISO ۳۸۵۰۰ و چارچوب ITIL۴ تصریح کرد: معیار موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات، تعداد سامانه‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری نیست، بلکه میزان ارزشی است که برای سازمان، ذی‌نفعان و مردم ایجاد می‌کنند.

وی بر لزوم توقف پروژه‌هایی که فاقد ارزش‌آفرینی هستند، استقرار حکمرانی داده، حفظ پایداری خدمات الکترونیکی در شرایط بحرانی و بازنگری مستمر خدمات دولت تأکید کرد.

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حرکت جدی وزارت تعاون از تصدی‌گری به تنظیم‌گری

مهدی یوسف‌زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تشریح برنامه‌های تحول دیجیتال این وزارتخانه گفت: رویکرد وزارتخانه حرکت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و ایجاد اکوسیستم هوشمند خدمات رفاهی و اجتماعی است.

وی افزود: وزارت کار در جایگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر قرار می‌گیرد و ارائه بخش قابل توجهی از خدمات با کمک کارگزاران، اپراتورها و سکوهای بخش خصوصی در قالب همکاری های مشترک انجام خواهد شد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین از توسعه خدمات اعتباری مبتنی بر داده، ثبت الکترونیکی قراردادهای کار، همکاری با استارتاپها و بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای دیجیتال برای ارتقای کیفیت خدمات خبر داد.

یوسف‌زاده در پایان گفت: حرکت از سوی دولت الکترونیک به دولت پلتفرمی موضوعی است که همه کشورها در حال حرکت به سمت آن هستند و وزارت کار و ارکان دولت در کشور نیز از این قاعده مستثنا نیستد و همه برنامه‌های توسعه و تحول دیجیتال این وزارتخانه مبتنی بر آمادگی تحقق یافتن دولت پلتفرمی در آینده نزدیک در حال انجام است.

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تحول دیجیتال بدون اجماع میان دستگاه‌ها محقق نمی‌شود

حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور سه چالش اصلی تحول دیجیتال را شناخت صحیح مسئله، انتخاب نقطه آغاز مناسب و ایجاد اجماع میان دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت سنجش مستمر کیفیت خدمات دولت گفت: رضایت مردم مهم‌ترین شاخص موفقیت تحول دیجیتال است و دولت برای حرکت به سمت دولت پلتفرمی ناگزیر از پذیرش تغییرات بنیادین در حکمرانی داده و خدمات عمومی است.

مدل اپراتوری، اجرای کالابرگ الکترونیکی را شتاب داد

کاشف، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان «فارا» گفت: مدل اپراتوری موجب شد در مدت کوتاهی ده‌ها هزار فروشگاه به سامانه متصل شوند و امروز میلیون‌ها خانوار از این زیرساخت برای دریافت خدمات حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: این بستر علاوه‌بر اجرای طرح کالابرگ، قابلیت توسعه سایر خدمات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز دارد و نمونه‌ای موفق از حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی به شمار می‌رود.