به گزارش خبرگزاری مهر،ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در خطبه‌های نمازجمعه ارومیه، با اشاره به شرایط حساس کشور، حملات دشمنان به مناطق مسکونی و ادامه فشارهای خارجی را نشانه دشمنی آشکار با ملت ایران دانست و گفت: دشمنان با تداوم فشارها و حمایت از اقدامات خصمانه، در پی تضعیف وحدت و انسجام داخلی هستند.

وی برضرورت همبستگی امت مسلمان تاکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت کلمه و انسجام صفوف در برابر توطئه‌های دشمنان ضروری است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه اظهار کرد: حمله به مناطق مسکونی و تجاوز به حقوق ملت‌ها، بیانگر ماهیت خشونت‌طلبانه و ضدبشری دشمنانی است که با اصول انسانی و موازین بین‌المللی تعارض دارند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف در میان مردم هستند، تصریح کرد: ملت ایران باید با هوشیاری، بصیرت و حفظ انسجام، زمینه سوءاستفاده بدخواهان از شکاف‌های اجتماعی و قومی را از بین ببرد.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه همچنین وحدت ملی را یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی کشور دانست و گفت: میراث گران‌بهای پیامبر اسلام (ص) که همان وحدت و همدلی است، باید در شرایط امروز به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: نباید اجازه داد روح همدردی، انسانیت و برادری که در میان اقوام و گروه‌های مختلف این سرزمین وجود دارد، تحت تأثیر فضای جنگ، تهدید و فشارهای خارجی تضعیف شود.

کلشی نژاد گفت: زکات تنها یک کمک مالی ساده نیست، بلکه نظامی عبادی، اخلاقی و اجتماعی است که هم موجب تزکیه انسان می‌شود و هم در تحکیم بنیان‌های جامعه نقش‌آفرین است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه زکات را وسیله‌ای برای پاکی نفس و رشد مال دانست و اظهار داشت: پرداخت زکات، مال انسان را از آفات بخل، حرص و بی‌برکتی دور می‌کند و نوعی سپردن اقتصاد شخصی به پناه الهی است.

وی در ادامه با اشاره به مصارف زکات در قرآن کریم گفت: زکات فقط برای رفع نیازهای فوری فقرا نیست، بلکه در آموزه‌های اسلامی، کارکردی گسترده‌تر دارد و می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اقتصادی، کمک به بدهکاران و حمایت از منافع عمومی جامعه نیز نقش داشته باشد.

وی با اشاره به آیه ۶۰ سوره توبه، افزود: اسلام برای زکات، مصارف مشخصی تعیین کرده است تا این فریضه در مسیر کاهش فقر، رفع مشکلات اجتماعی، تقویت دل‌ها و افزایش انسجام عمومی به کار گرفته شود.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه همچنین با نقل روایاتی از پیامبر اسلام (ص) درباره آثار ترک زکات، تأکید کرد: بی‌توجهی به این فریضه می‌تواند جامعه را با کاهش برکت، گسترش فقر و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کند، درحالی‌که پرداخت زکات زمینه‌ساز نزول رحمت، برکت و گشایش در زندگی مردم خواهد بود.

وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بیشترین آسیب را متوجه اقشار ضعیف می‌کند، گفت: در چنین شرایطی، عمل به آموزه‌های اقتصادی اسلام، به‌ویژه پرداخت زکات، می‌تواند بخشی از آلام نیازمندان را کاهش دهد و شکاف‌های اقتصادی را ترمیم کند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه خطاب به توانمندان، تجار، کشاورزان و صاحبان دارایی اظهار کرد: امروز زمان آن است که اهل تمکن باایمان به وعده الهی، حقوق مالی واجب خود را ادا کنند و با کمک به نیازمندان، بدهکاران و افراد آسیب‌دیده، زمینه تقویت همدلی و مقاومت اجتماعی را فراهم آورند.

وی خطبه‌های خود تأکید کرد: جامعه‌ای که بر پایه ایمان، اتحاد، مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق محرومان حرکت کند، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان استوارتر خواهد بود.