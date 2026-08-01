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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

محکومیت ۸.۶ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای در رشت

محکومیت ۸.۶ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای در رشت

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: مدیر یک کارخانه آرد به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، علاوه بر الزام به عرضه در شبکه رسمی، به پرداخت ۸.۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از محکومیت سنگین مدیر یک کارخانه آرد در رشت به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای خبر داد و گفت: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت، پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای را مورد بررسی قرار داد و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی مدیر کارخانه، تخلف انتسابی محرز شناخته شد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، علاوه بر الزام متخلف به عرضه کالا در شبکه رسمی توزیع، مدیر این واحد تولیدی به پرداخت هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به روند کشف تخلف اظهار کرد: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از این کارخانه، مقادیر قابل توجهی آرد یارانه‌ای عرضه‌شده خارج از شبکه را شناسایی کردند و گزارش تخلف برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد: صیانت از شبکه توزیع کالاهای اساسی اولویت جدی دستگاه‌های نظارتی است و با هرگونه عرضه خارج از شبکه، به‌ویژه در حوزه آرد یارانه‌ای، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

کد مطلب 6905184

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