محکومیت ۸۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی آرد در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۷۰ کیسه آرد یارانه‌ای به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود درپرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی وعلاوه برالزام به عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ش

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی آردهای قاچاق را که در حال تخلیه در انبار شیرینی پزی بود را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.