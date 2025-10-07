  1. استانها
امینی: قاچاقچی آرد بیش از ۲۵ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲۵ میلیارد ریالی مدیر کارخانه آرد به دلیل قاچاق و عرضه خارج از شبکه در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده آرد یارانه ای به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود درپرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و علاوه برالزام به عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی: بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت در بازرسی از کارخانه، آرد قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

