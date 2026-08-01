به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر قلیپور عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آمادگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد برای اعزام مددجویان به پیادهروی اربعین حسینی، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع)، مقدمات اعزام هزار و ۵۰۰ نفر از خانوادههای تحت حمایت این نهاد به سفر معنوی کربلای معلی و حضور در پیادهروی عظیم اربعین فراهم شده است.
وی افزود: این اعزام با مشارکت خیران، مؤسسات خیریه و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در قالب پویش «شوق زیارت» انجام میشود تا مددجویانی که تاکنون فرصت تشرف به عتبات عالیات را نداشتهاند، از این سفر معنوی بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایتهای این نهاد از زائران اربعین تصریح کرد: مددجویان متقاضی از تسهیلات و یا کمکهای بلاعوض بهرهمند میشوند؛ بهگونهای که تسهیلات پیش از سفر و کمکهای بلاعوض پس از تشرف به آنان پرداخت خواهد شد.
قلیپور با بیان اینکه دانشآموزان تحت حمایت شرکتکننده در طرح «تا اوج» در اولویت دریافت این حمایتها قرار دارند، گفت: تقویت فرهنگ حسینی و تعمیق باورهای دینی در میان جامعه هدف از مهمترین اولویتهای فرهنگی کمیته امداد استان است.
وی ضمن قدردانی از همراهی خیران و نیکوکاران در تأمین هزینههای این سفر معنوی، ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکتهای مردمی، زمینه اعزام شمار بیشتری از مددجویان در سالهای آینده فراهم شود.
قلیپور با اشاره به اجرای پویش «شوق زیارت» در استان افزود: تمامی ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر استان آمادگی پرداخت تسهیلات به مددجویان متقاضی سفر اربعین را دارند و افراد واجد شرایط میتوانند با مراجعه به ادارات این نهاد از خدمات پیشبینی شده بهرهمند شوند.
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