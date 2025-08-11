اعزام ۱۰۰۰ زائر اولی تحت حمایت کمیته امداد گلستان به سفر عتبات عالیات

عیسی بابائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی اعزام هزار نفر مددجوی زائر اولی به عتبات عالیات طی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی کمیته امداد در خصوص مسائل فرهنگی و تربیتی، اعزام مددجویان تحت حمایت باهدف تقویت باورهای دینی و با اولویت زیارت اولی‌ها، دانشجویان و نخبگان در ایام اربعین به سرزمین مقدس عتبات عالیات و همچنین سایر اماکن متبرکه است.

بابائی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در معاونت امور فرهنگی کمیته امداد برای تمامی مددجویانی که تمایل به سفر در ایام اربعین به کربلای معلی را داشته باشند مبلغ ۵۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به صورت بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال به آنها پرداخت خواهد شد.

بابائی در خصوص پویش خاطره نویسی و ثبت جلوه‌های حماسه اربعین اظهار کرد: مددجویان علاقمند می‌توانند خاطرات و مستندات سفر خود را در سامانه همگروه بارگذاری کرده و یا به واحدهای فرهنگی ادارت تابعه تحویل دهند.

وی ادامه داد: مددجویان تحت حمایت جهت تشرف به زیارت اربعین حسینی در صورتی که تا ۲۸ مرداد به این سفر معنوی مشرف شوند می‌توانند از خدمات بلاعوض و تسهیلات کمیته امداد بهره مند شوند.