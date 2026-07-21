مجید الهیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پویش «شوق زیارت» از حدود یک ماه گذشته در خراسان شمالی آغاز شده است، اظهار کرد: همزمان با این پویش، طرح «زیارت نیابتی» نیز در حال اجراست تا خیران و نیکوکارانی که به هر دلیل امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، بتوانند با تقبل هزینه سفر یک یا چند نفر از مددجویان و ایتام، در ثواب این زیارت معنوی شریک شوند.
وی افزود: سال گذشته ۶۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی با کمک بلاعوض سرانه ۵ میلیون تومان به کربلای معلی اعزام شدند که ۵۰ درصد اعتبار آن از محل منابع کمیته امداد و ۵۰ درصد دیگر از محل کمکهای خیران تأمین شد و در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای این منظور اختصاص یافت.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: امسال نیز اعزام ۷۰۰ نفر از مددجویان به پیادهروی اربعین برنامهریزی شده است و برای هر نفر کمک بلاعوض ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از محل منابع امداد و مشارکت خیران پرداخت میشود.
الهیراد با اشاره به حمایتهای تکمیلی کمیته امداد گفت: علاوه بر کمک بلاعوض، تسهیلات قرضالحسنه امداد ولایت نیز پیش از سفر در اختیار زائران قرار میگیرد که برای اعزام یک نفر ۱۵ میلیون تومان، دو نفر ۲۰ میلیون تومان و خانوادههای سه نفره و بیشتر ۲۵ میلیون تومان است.
وی اعتبار پرداختی بلاعوض برای اعزام مددجویان در سال جاری را 3 میلیارد و 850 میلیون تومان اعلام کرد و از خیران و مردم نیکاندیش استان دعوت کرد با مشارکت در پویش «شوق زیارت» و طرح «زیارت نیابتی»، زمینه حضور هرچه بیشتر مددجویان و ایتام در بزرگترین اجتماع معنوی جهان را فراهم کنند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: خیران و نیکوکاران میتوانند کمکهای خود را برای مشارکت در این پویش به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ واریز کنند تا در ثواب اعزام زائران اربعین حسینی سهیم شوند.
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