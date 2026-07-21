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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

الهی راد: ۷۰۰ مددجوی خراسان شمالی راهی پیاده‌روی اربعین می‌شوند

الهی راد: ۷۰۰ مددجوی خراسان شمالی راهی پیاده‌روی اربعین می‌شوند

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از اجرای پویش «شوق زیارت» و طرح «زیارت نیابتی» با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای اعزام مددجویان به پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پویش «شوق زیارت» از حدود یک ماه گذشته در خراسان شمالی آغاز شده است، اظهار کرد: همزمان با این پویش، طرح «زیارت نیابتی» نیز در حال اجراست تا خیران و نیکوکارانی که به هر دلیل امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند، بتوانند با تقبل هزینه سفر یک یا چند نفر از مددجویان و ایتام، در ثواب این زیارت معنوی شریک شوند.

وی افزود: سال گذشته ۶۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی با کمک بلاعوض سرانه ۵ میلیون تومان به کربلای معلی اعزام شدند که ۵۰ درصد اعتبار آن از محل منابع کمیته امداد و ۵۰ درصد دیگر از محل کمک‌های خیران تأمین شد و در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای این منظور اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: امسال نیز اعزام ۷۰۰ نفر از مددجویان به پیاده‌روی اربعین برنامه‌ریزی شده است و برای هر نفر کمک بلاعوض ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از محل منابع امداد و مشارکت خیران پرداخت می‌شود.

الهی‌راد با اشاره به حمایت‌های تکمیلی کمیته امداد گفت: علاوه بر کمک بلاعوض، تسهیلات قرض‌الحسنه امداد ولایت نیز پیش از سفر در اختیار زائران قرار می‌گیرد که برای اعزام یک نفر ۱۵ میلیون تومان، دو نفر ۲۰ میلیون تومان و خانواده‌های سه نفره و بیشتر ۲۵ میلیون تومان است.

وی اعتبار پرداختی بلاعوض برای اعزام مددجویان در سال جاری را 3 میلیارد و 850 میلیون تومان اعلام کرد و از خیران و مردم نیک‌اندیش استان دعوت کرد با مشارکت در پویش «شوق زیارت» و طرح «زیارت نیابتی»، زمینه حضور هرچه بیشتر مددجویان و ایتام در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان را فراهم کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: خیران و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خود را برای مشارکت در این پویش به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ واریز کنند تا در ثواب اعزام زائران اربعین حسینی سهیم شوند.

کد مطلب 6894709

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