۷ واحد متخلف در خمینی شهر پلمب شد

علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی بازار، مرحله جدیدی از طرح نظارت بر واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر به مرحله اجرا درآمد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قانون توسط فعالان حوزه کسب‌ و کار، افزود: در جریان این طرح ضربتی، مأموران پلیس از ۳۶ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید کردند که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب و ۲ واحد نیز به علت سایر تخلفات صنفی، با دستور قانونی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از صدور اخطار پلمب برای ۱۶ واحد صنفی دیگر خبر داد و تصریح کرد: این واحدها موظف هستند در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع تخلفات و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند، در غیر این صورت با آن‌ها نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سبحانی با تقدیر از همکاری و همراهی اکثریت اصناف قانون‌مدار با پلیس، یادآور شد: طرح‌های نظارتی و کنترلی بر واحدهای صنفی به صورت مستمر و بدون اغماض در دستور کار پلیس قرار دارد. ما اجازه نخواهیم داد عده معدودی از افراد قانون‌گریز، با فعالیت غیرمجاز خود چهره اصناف متعهد و قانون‌مدار شهر را مخدوش کنند.