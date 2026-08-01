ضرورت استقرار ناجیان غریق در تمامی مراکز ساحلی مازندران

مرتضی علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت ایمنی سواحل تبدیل شده است، گفت: بخش قابل توجهی از حوادث غرق‌شدگی در سواحل خصوصی یا خارج از ساعات فعالیت ناجیان غریق رخ می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز طرح سالم‌سازی و مدیریت سواحل همزمان با شروع فصل تابستان اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه ستاد ساماندهی سواحل استان، حفظ جان شهروندان و گردشگران در سواحل دریای کاسپین است و در همین راستا همه دستگاه‌های عضو ستاد برای کاهش حوادث و تلفات انسانی همکاری می‌کنند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر سال از اوایل خردادماه عملیات استقرار نیروهای امدادی و ناجیان غریق در سواحل آغاز می‌شود، عملیاتی گسترده که با حضور حدود دو هزار ناجی غریق، عوامل امدادی، قایقرانان، جت‌رانان و سایر نیروهای پشتیبان، از بزرگ‌ترین عملیات‌های ایمنی ساحلی در جهان به شمار می‌رود.

استقرار ناجیان در ۷۸۱ نقطه ساحلی

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز این طرح طبق برنامه اجرا شده و اکنون ناجیان غریق در ۷۸۱ منطقه حادثه‌خیز و شنا ممنوع سواحل استان مستقر هستند و به‌صورت مستمر بر ایمنی این مناطق نظارت دارند.

علیزاده با بیان اینکه بررسی حوادث نشان می‌دهد عوامل اصلی غرق‌شدگی شامل ناآشنایی به فن شنا، بی‌اطلاعی از شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی محل و همچنین بی‌توجهی به هشدارها و توصیه‌های ناجیان غریق است، تصریح کرد: بررسی آمار غرق‌شدگی تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بخش عمده افرادی که جان خود را از دست داده‌اند، در سواحل بخش خصوصی یا در ساعات خارج از زمان فعالیت ناجیان غریق وارد دریا شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط موجود، تأمین و استقرار ناجیان غریق در سواحل بخش خصوصی از جمله شهرک‌های ساحلی، اسکله‌ها، پلاژها، مجتمع‌های رفاهی سازمان‌ها، باشگاه‌های ورزشی و طرح‌های سالم‌سازی دریا بر عهده مدیران این مراکز است و هیأت نجات غریق و غواصی تنها مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده دارد.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران در پایان از فرمانداران شهرستان‌های ساحلی خواست نظارت بر اجرای این تکلیف قانونی را با جدیت بیشتری دنبال کنند و گفت: استقرار ناجیان غریق در تمامی مراکز ساحلی، به‌ویژه بخش خصوصی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث تلخ و حفظ جان هموطنان و گردشگران داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، از شروع طرح سالم‌سازی دریا تاکنون بیش از ۲۰ نفر در دریای مازندران غرق شدند.