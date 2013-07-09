استقرار 70 ناجی غریق در نقاط حادثه خیز سواحل رودسر گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بزرگمهر عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این تعداد ناجیان در 35 نقطه پرخطر و کور سواحل این شهرستان مستقر می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه شش بازرس نیز بر عملکرد ناجیان غریق نظارت خواهند کرد، اظهارداشت: هرساله با آغاز فصل گرما مسافران زیادی به گیلان سفر و از مواهب طبیعی این استان به ویژه دریا استفاده می کنند.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی رودسر گفت: با توجه به اینکه برخی از آنان به فنون شنا آشنایی نداشته و یا در مکان های ممنوعه شنا می کنند متاسفانه دچار غرق شدگی می شوند که با حضور ناجیان غریق تلاش خواهیم کرد از وقوع این حوادث جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: از آغاز فصل گرما تاکنون دو نفر در مناطق آزاد و حادثه خیز سواحل این شهرستان غرق شده اند.

به گزارش مهر، شهرستان رودسر با 45 کیلومتر نوار ساحلی در شرق استان گیلان قرار دارد.