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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۴۹

بزرگمهر خبرداد/

استقرار 70 ناجی غریق در نقاط حادثه خیز سواحل رودسر گیلان

استقرار 70 ناجی غریق در نقاط حادثه خیز سواحل رودسر گیلان

رودسر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نجات غریق و غواصی رودسر از استقرار 70 ناجی غریق در نقاط آزاد حادثه خیز سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بزرگمهر عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این تعداد ناجیان در 35 نقطه پرخطر و کور سواحل این شهرستان مستقر می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه شش بازرس نیز بر عملکرد ناجیان غریق نظارت خواهند کرد، اظهارداشت: هرساله با آغاز فصل گرما مسافران زیادی به گیلان سفر و از مواهب طبیعی این استان به ویژه دریا استفاده می کنند.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی رودسر گفت: با توجه به اینکه برخی از آنان به فنون شنا آشنایی  نداشته و یا در مکان های ممنوعه شنا می کنند متاسفانه دچار غرق شدگی می شوند که با حضور ناجیان غریق تلاش خواهیم کرد از وقوع این حوادث جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:  از آغاز فصل گرما تاکنون دو نفر در مناطق آزاد و حادثه خیز سواحل این شهرستان غرق شده اند.

به گزارش مهر، شهرستان رودسر با 45 کیلومتر نوار ساحلی در شرق استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 2093896

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