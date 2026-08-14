۲۱ نفر امسال در دریای مازندران غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده شامگاه جمعه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به افزایش حضور مسافران در سواحل استان اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا تاکنون، ۲۱ نفر در آب‌های ساحلی مازندران جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تمامی این افراد بر اثر گرفتار شدن در جریان‌های شکافنده و تلاطم امواج دریای خزر جان باخته‌اند و بخش قابل توجهی از این حوادث در شرایطی رخ داده که هشدارهای ایمنی و توصیه‌های مربوط به وضعیت جوی جدی گرفته نشده است.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حوادث گفت: بیشترین شمار جان‌باختگان در سواحل شهرستان‌های رامسر، ساری، تنکابن، بابلسر و نوشهر ثبت شده است.

علیزاده ادامه داد: بسیاری از حوادث منجر به فوت در مناطقی خارج از محدوده طرح‌های ساماندهی دریا یا در ساعات خارج از فعالیت ناجیان غریق اتفاق افتاده است؛ موضوعی که خطر شنا در نقاط فاقد پوشش امدادی را دوچندان می‌کند.

وی بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی درباره مواج و طوفانی بودن دریا و همچنین نادیده گرفتن پرچم‌های هشدار و ممنوعیت شنا را از عوامل اصلی این حوادث عنوان کرد و گفت: در شرایط نامساعد جوی، ورود به آب می‌تواند جان افراد را با خطر جدی مواجه کند.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران از مسافران و گردشگران خواست پیش از ورود به آب، آخرین وضعیت جوی و دریایی را بررسی کنند و تنها در محدوده‌های مجاز و ساماندهی‌شده و در زمان حضور ناجیان غریق اقدام به شنا کنند.

علیزاده تأکید کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدارهای ناجیان غریق و مسئولان می‌تواند از بسیاری از حوادث تلخ در سواحل جلوگیری کند.